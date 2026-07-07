Un incendio en Savallà del Comtat (Tarragona) obliga a confinar el núcleo de población de Segura

Este martes al mediodía se ha declarado un incendio de vegetación en Savallà del Comtat, en el norte de la comarca de la Conca de Barberà y cerca del límite con la demarcación de Lleida. El fuego ha obligado a Protecció Civil a pedir el confinamiento del núcleo de población de Segura, dentro del mismo término municipal.

El incendio se ha iniciado en una zona de vegetación agrícola aunque más tarde ha afectado también vegetación forestal. Los Bombers de la Generalitat, que han recibido el primer aviso a las 13:11 horas, trabajan en el suceso con 20 dotaciones: 17 de ellas terrestres y 3 medios aéreos (dos helicópteros bombarderos y uno de comandamiento).

Según explica el cuerpo en las redes sociales, se está priorizando la extinción en la cabeza del incendio y el flanco izquierdo porque es dónde arde con más intensidad. Se realizan descargas de agua en ambos flancos para evitar que se abran.

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Protecció Civil ha informado del confinamiento del pequeño núcleo de Segura a las 14:35 horas. Por esta razón, piden a los vecinos que cierren puertas y ventanas y que eviten la movilidad.