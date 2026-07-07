Los Bombers estabilizan el incendio de Savallà del Comtat (Tarragona) y se desconfina el núcleo de Segura

Los Bombers de la Generalitat dan por estabilizado el incendio de vegetación agrícola y forestal en Savallà del Comtat, en el norte de la comarca de la Conca de Barberà, que se había declarado este martes al mediodía en una zona cercana al límite entre las demarcaciones de Tarragona y de Lleida. A las 17:30 horas, el cuerpo ha informado de la desescalada de las medidas, que han mantenido confinado el núcleo de población de Segura, durante unas tres horas.

Según datos provisionales de los Agents Rurals, el fuego en la Conca de Barberà habría calcinado una superficie aproximada de unas 11,3 hectáreas.

El incendio se ha iniciado en una zona de vegetación agrícola y más tarde se ha extendido a una zona forestal. El fuego ha empezado cerca del camino de Albió, en un campo de la zona entre el río Corb y Segura. Los Bombers de la Generalitat, que han recibido el primer aviso a las 13:11 horas, han activado inicialmente 20 dotaciones: 17 de ellas terrestres y 3 medios aéreos (dos helicópteros bombarderos y uno de comandamiento).

Tras anunciar que el incendio estaba estabilizado, a las 17:21 horas, los Bombers mantendrán emplazados 16 dotaciones y 9 vehículos de agua y EPAF (equipos de prevención activa) para reseguir el perímetro del fuego y trabajar en puntos calientes. La estrategia del cuerpo durante las tareas de extinción se ha centrado en priorizar la cabeza y el flanco izquierdo del incendio, por donde el fuego ardía con más intensidad. Se realizan descargas de agua en ambos flancos para evitar que se abran.

Protecció Civil ha informado del confinamiento del pequeño núcleo de Segura, dentro del mismo término municipal de Savallà, a las 14:35 h. La situación de confinamiento que se ha mantenido durante unas tres horas, hasta la estabilización del incendio.

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Este martes, el municipio de Savallà tenía un nivel 3 por peligro muy alto de incendio, según el mapa elaborado por los Agents Rurals. Este mismo mapa elevaba algunos pueblos cercanos de la Conca de Barberà al nivel 4, por peligro extremo de incendio.