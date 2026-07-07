Espectáculo casteller
El Concurs de Castells 2026 de Tarragona estrenará un sistema de sorteo para la venta de entradas
El nuevo modelo elimina la venta simultánea por internet y busca garantizar las mismas oportunidades para todos los aficionados
CASTELLS | Tarragona inicia una nueva edición de 'Ciutat de Castells', que culminará en octubre con el Concurs
La organización del Concurs de Castells 2026 de Tarragona implantará, coincidiendo con la 30ª edición del certamen, un nuevo sistema de sorteo para la venta de las entradas de las jornadas del sábado 3 y del domingo 4 de octubre. El nuevo modelo responde a una de las principales demandas formuladas por los aficionados, las colles castelleres y los profesionales de los medios especializados, y tiene como objetivo hacer el proceso más cómodo, más transparente y más igualitario.
El cambio es fruto del proceso de reflexión impulsado por la organización tras la edición de 2024, en cumplimiento del compromiso adquirido ante la Comisión Asesora del Concurso. En el marco de este trabajo consultivo se recogió la opinión de las colles participantes, de periodistas especializados y de personas de reconocido prestigio dentro del mundo casteller, que coincidieron mayoritariamente en la necesidad de sustituir el actual sistema de venta telemática por un modelo de reserva previa con asignación aleatoria de un orden de compra.
Tres días para inscribirse
El principal cambio es que desaparece la necesidad de intentar comprar las entradas el mismo día y a la misma hora, y habrá las mismas oportunidades para todo el mundo. El nuevo modelo permitirá que todas las personas interesadas dispongan de tres días para inscribirse en el sorteo a través de la web del Concurs de Castells, en un banner que se habilitará el martes 14 de julio. Cada participante podrá solicitar un máximo de cuatro entradas para la jornada del sábado y otras cuatro para la del domingo.
El período de inscripción se abrirá el martes 14 de julio, a las 10:00 horas, y se cerrará el jueves 16 de julio, a las 23:59 horas. Cada persona solo podrá presentar una única solicitud. Si la organización detecta inscripciones duplicadas, estas podrán ser anuladas.
Cada persona inscrita recibirá, en el momento de registrarse, un número de orden. Una vez cerrado el plazo de inscripciones, un sorteo público determinará el número a partir del cual se comenzarán a adjudicar las entradas. A partir de ese número, las localidades se asignarán de manera consecutiva hasta agotar la disponibilidad. Este nuevo sistema elimina la presión de los primeros minutos de venta y garantiza que todas las personas inscritas dentro del plazo dispongan de las mismas opciones de obtener entradas.
Sorteo público y quince días para formalizar la compra
Durante los días posteriores al cierre de las inscripciones se verificará la documentación aportada antes de celebrar el sorteo público. El sorteo se celebrará el lunes 20 de julio, a las 12:00 horas, en el Teatre Tarragona, en un acto público.
Una vez efectuado el sorteo, la organización verificará los datos facilitados por los participantes y validará las solicitudes. A partir del 24 de julio, las personas que hayan obtenido el derecho de compra recibirán un correo electrónico con las instrucciones para adquirir sus entradas. Los seleccionados dispondrán de 15 días para formalizar la compra. En caso de no hacerlo dentro del plazo establecido, las localidades podrán ser adjudicadas siguiendo el orden resultante del sorteo.
¿Cómo funcionará el nuevo sorteo?
- 14 de julio (10:00 h) → Apertura de las inscripciones.
- 16 de julio (23:59 h) → Cierre de las inscripciones.
- 20 de julio (12:00 h) → Sorteo público.
- 24 de julio → Comunicación a los agraciados e inicio del proceso de compra.
- 7 de agosto → Último día para comprar las entradas.
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