El Ayuntamiento de Reus activa el plan de emergencias en fase de prealerta por la ola de calor

El Ayuntamiento de Reus ha activado este martes 7 de julio el plan municipal de emergencias por ola de calor, en fase de prealerta, ante las previsiones del Servei Meteorològic de Catalunya de calor muy intensa durante el día y calor intensa durante la noche para los próximos días. El consistorio está realizando un seguimiento de la situación y activará la fase de alerta del plan mañana miércoles a las 11:00 h, cuando se prevén las temperaturas más elevadas.

El Ayuntamiento mantiene las medidas para atender a la ciudadanía más vulnerable, activadas con el primer episodio de ola de calor de la temporada. Asimismo, recuerda a la ciudadanía la existencia de refugios climáticos en la ciudad y los consejos para evitar los efectos del calor.

Atención a la vulnerabilidad

El Área de Servicios a las Personas y Derechos Sociales mantiene activas las siguientes medidas:

Control periódico por parte de profesionales del servicio de ayuda a domicilio a las personas atendidas.

Llamadas periódicas a las personas que reciben el servicio de teleasistencia del Ayuntamiento, dentro del seguimiento habitual.

Se recuerda al personal de Atención Social Básica y a las empresas que prestan servicios a las personas mayores la necesidad de informar a todo el mundo sobre los consejos de prevención.

Difusión del díptico 'Consejos para evitar problemas causados por el calor' editado por el Área de Servicios a las Personas y Derechos Sociales.

Refugios climáticos

El Ayuntamiento de Reus ha actualizado recientemente la relación de equipamientos municipales que pueden actuar como refugios climáticos en caso de altas temperaturas. Un refugio climático es un espacio público donde los ciudadanos y las ciudadanas pueden refugiarse en situaciones meteorológicas extremas, como por ejemplo durante las olas de calor.

La relación de áreas y refugios climáticos referenciados actualmente en Reus se divide en:

Espacios públicos al aire libre con sombra media o densa y una superficie superior a 3.000 m². Ocupan unos 250.000 m² en total. Se estima que 65.000 personas se encuentran a menos de 300 m de alguno de estos espacios.

Equipamientos públicos. Se estima que 55.000 personas se encuentran a menos de 300 m de los refugios climáticos públicos.

La relación de refugios climáticos públicos previstos para el verano de 2026 se puede consultar en https://www.reus.cat/serveis/refugis-climatics

Consejos de autoprotección

Ante un episodio de ola de calor como el actual, el Ayuntamiento de Reus también difunde entre la ciudadanía consejos de autoprotección. Los consejos están siempre disponibles en la web municipal y pueden consultarse en: https://www.reus.cat/serveis/consells-dautoproteccio-en-cas-de-calor-severa

Cinco consejos básicos

En casa, hay que controlar la temperatura.

En la calle, hay que evitar el sol directo.

En el trabajo, hay que evitar riesgos.

Hay que limitar la actividad física durante las horas de más calor.

Hay que hidratarse con frecuencia y vigilar la alimentación.

¿Quién debe tener especial precaución con el calor?

Las personas mayores de setenta y cinco años y los niños menores de cuatro años.

Las personas con enfermedades crónicas, discapacidades físicas o psíquicas, limitaciones de movilidad o autocuidado, o problemas mentales y de conducta derivados del consumo de sustancias psicoactivas o de alcohol.

Las personas que toman medicamentos con efectos sobre el sistema nervioso central o diuréticos.

Las personas que realizan una actividad física intensa y quienes trabajan en ambientes calurosos.

Las personas que viven solas o se encuentran en situación de pobreza.

¿Cómo se puede ayudar a estas personas?

Los niños tienen una menor capacidad para expresar la sed y las personas mayores para percibirla. Por tanto, es importante ofrecerles agua para que estén hidratados.

Nunca se puede dejar en el coche a niños, personas frágiles o mascotas con las ventanillas cerradas.

Hay que evitar exponer a los bebés al sol durante las horas más calurosas del día. Si salir a la calle es indispensable, hay que utilizar una sombrilla que detenga el efecto directo de los rayos y evitar cubrir el cochecito con algún tejido, ya que dificulta la entrada y la circulación del aire.

En caso de conocer a personas mayores o enfermas que viven solas, hay que mantener un contacto frecuente y procurar visitarlas al menos dos veces al día. Si toman medicación, hay que revisar con su médico si esta puede influir en la termorregulación y si debe ajustarse o cambiarse.

¿Cómo se puede saber que alguien sufre un golpe de calor?

Los síntomas más frecuentes de un golpe de calor incluyen, entre otros, un aumento de la temperatura corporal superior a 40 °C, dolor de cabeza, náuseas y vómitos, piel enrojecida, caliente y sin sudor, respiración y frecuencia cardíaca aceleradas, y alteraciones del estado mental o del comportamiento, como confusión, irritabilidad o delirio.

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