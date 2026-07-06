Una UTE construirá el Centro Operativo del Tranvía del Camp de Tarragona en Vila-seca por 20 millones

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha adjudicado las obras para la construcción del Centro Operativo de Vila-seca del futuro Tranvía del Camp de Tarragona, el TramCamp. Los trabajos han sido adjudicados a la unión temporal de empresas (UTE) formada por COALVI-ACISA por un importe de 19,95 millones de euros (sin IVA incluido) y con un plazo de ejecución de 20 meses.

El centro estará ubicado entre la avenida Ramon d'Olzina y la A-7 del municipio de Vila-seca (Tarragonès), y contará con una superficie construida de 6.336 metros cuadrados. Este equipamiento incluirá un taller destinado al mantenimiento, una playa de estacionamiento para el material móvil, así como las oficinas centrales desde donde se gestionarán las operaciones comerciales, técnicas y administrativas del tranvía.

El Centro Operativo de Vila-seca dará soporte operativo a la fase actual del proyecto, que comprende el tramo Cambrils–Salou–Vila-seca, y ha sido diseñado con criterios de escalabilidad para permitir, mediante las correspondientes ampliaciones, la futura extensión del servicio hacia los municipios de Tarragona y Reus. Así, se configura como el núcleo neurálgico del conjunto del sistema del tranvía del Camp de Tarragona.

El pasado mes de octubre, cuando se licitaron las obras, el presidente de FGC, Carles Ruiz Novella, destacó que el Centro Operativo de Vila-seca será una infraestructura "de primer orden" para el conjunto del tranvía del Camp de Tarragona, el cual supondrá un "cambio espectacular" en la movilidad del Área Metropolitana de Tarragona y un "salto cualitativo" para Ferrocarrils que operará, por primera vez, un tranvía.

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El contrato de licitación está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea, en el marco del Programa del FEDER de Catalunya 2021-2027.