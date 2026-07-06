El renovado Foro de la Colonia de Tarragona abrirá sus puertas este viernes tras más de un año de obras

Otro día importante para el patrimonio romano de la antigua Tarraco. Este próximo viernes, 10 de julio, Tarragona inaugurará el nuevo Foro de la Colonia, tras más de 14 meses cerrado al público por obras, en la que se han restaurado el monumento y las calles adyacentes para una mayor integración con el entorno. El yacimiento histórico, que data de la fecha en la que la ciudad era capital romana, se podrá visitar durante un mes con las puertas abiertas y las visitas guiadas gratuitas.

Las actuaciones en el Foro de la Colonia de Tarragona se iniciaron en el mes de abril de 2025, con una duración inicial prevista de 8 meses, lo que obligó a cerrar el monumento al público, así como afectaciones en el entorno urbano. Con el paso del tiempo se reveló que las obras se alargarían más de lo previsto, hasta este pasado mes de junio. Ahora se inaugurará la remodelación de un yacimiento que ha contado con una inversión total de 4,5 millones de euros.

El Foro de la Colonia es uno de los monumentos de la Tarraco romana que están incluidos en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco, y alberga los restos de la antigua plaza de representación romana, el espacio donde se administraban los asuntos económicos y financieros de la ciudad. La actuación realizada recientemente por el Ayuntamiento de Tarragona ha consistido en una reorganización del yacimiento de la calle Lleida, incluido el puente sobre la calle Soler, una mayor integración con el entrono y una excavación arqueológica.

Las excavaciones realizadas durante las obras han permitido retomar el estudio científico de investigaciones anteriores, y ahora será posible contemplar y comprender mejor los distintos restos conservados: desde los famosos cardo y decumanus, con sus insulae, hasta el templo capitolino de Tarraco, dedicado a Júpiter, Juno y Minerva; la gran sala axial o las evidencias de una basílica, entre otros elementos. Asimismo, en la entrada del recinto podrán verse una serie de piezas descubiertas durante la excavación, de gran valor histórico y patrimonial, que aportan nuevos datos sobre la historia de Tarraco.

Reinauguración y puertas abiertas

La reinauguración del monumento tendrá lugar este próximo viernes, 10 de julio, con un acto a las 20 horas. En el acto, el alcalde Rubén Viñuales, acompañado de autoridades, estrenará el renovado recinto que quiere ser, a la vez, un monumento y un espacio nuevo para los tarraconenses, accesible, respetuoso con el medio ambiente y sostenible. Las obras han sido financiadas por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU.

El acto del viernes contará también con seis personajes de la élite de Tarraco, que actuarán de anfitriones de la inauguración. El grupo de reconstrucción histórica NEMESIS ha seleccionado para la explicación del monumento con varios personajes destacados de la ciudad romana, entre los cuales, el responsable de la restauración de monumentos con motivo de la visita del emperador Adriano; políticos y familias de gran prestigio social.

Con el propósito de que todos los tarraconenses puedan redescubrir esta nueva isla de la ciudad, desde el Museu d'Història de Tarragona se ha organizado una serie de visitas guiadas gratuitas. Asimismo, durante todo el mes de julio habrá jornadas de puertas abiertas en el horario habitual del recinto. La semana siguiente a la inauguración, del 14 al 19 de julio, los vecinos y los comerciantes tendrán la oportunidad de disfrutar de visitas guiadas exclusivas para ellos. Del 21 hasta el 31 de julio, las visitas estarán abiertas al público en general, previa inscripción.

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Las visitas guiadas serán realizadas por arqueólogos que han formado parte del equipo de excavación y restauración de la obra. El horario habitual de apertura del recinto será de martes a sábado, de 9:00 a 20:45 horas, y los domingos y festivos, de 9:00 a 14:30 horas.