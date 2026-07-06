Licitado el colector de Torres Jordi para prevenir las inundaciones en la Part Baixa de Tarragona

El Ayuntamiento de Tarragona ha sacado a licitación las obras de construcción del colector de Torres Jordi, una infraestructura clave para prevenir las inundaciones que se producen en la Part Baixa de la ciudad durante los episodios de lluvias intensas.

El proyecto contempla la construcción de una canalización subterránea que conducirá el agua de lluvia recogida por la red de saneamiento hasta la desembocadura del río Francolí. Con esta actuación se pretende resolver los problemas de inundaciones ocasionados por precipitaciones con intensidades iguales o inferiores a las correspondientes a un período de retorno de dos años.

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Las obras cuentan con un presupuesto base de licitación de 3.630.838,97 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución previsto de 24 meses. Parte de la financiación procederá del Pla de Barris del Barri del Port, que aportará 434.116,36 euros. Asimismo, el proyecto recibirá una subvención de 1.146.729,05 euros de la Diputació de Tarragona y otra de 789.000 euros del Programa Único de Obras y Servicios de Catalunya (PUOSC) de la Generalitat.