El Port de Tarragona busca personal con la oferta de dos nuevas plazas de empleo fijo

La Autoritat Portuària de Tarragona (APT) ha abierto dos nuevas convocatorias públicas para cubrir dos plazas fijas de su plantilla: los puestos de Responsable de la Oficina de Secretaría General y Responsable de Infraestructuras. El proceso selectivo ya está abierto y ambas plazas tienen carácter fijo.

Para la plaza de Responsable de la Oficina de Secretaría General, la convocatoria está dirigida a personas con titulación universitaria (grado, diplomatura o ingeniería técnica) y con capacidad organizativa y de gestión para prestar apoyo a las funciones propias de la Secretaría General.

En cuanto a la plaza de Responsable de Infraestructuras, se requieren conocimientos y/o experiencia en Arquitectura Técnica o Ingeniería de la Edificación para desarrollar tareas relacionadas con la gestión, el seguimiento y la planificación de las infraestructuras portuarias.

Además de la estabilidad que ofrecen estas plazas fijas, el Port pone a disposición de su personal un conjunto de medidas destinadas a favorecer la conciliación, el desarrollo profesional y el bienestar de las personas trabajadoras. Entre las principales ventajas se encuentran la posibilidad de disfrutar de una jornada semanal de teletrabajo, aparcamiento gratuito en las instalaciones, seguro médico y otras ayudas sociales, un plan de formación continua y una buena conexión con la red de transporte público.

Ambas forman parte de la apuesta de la APT por captar talento, "ofreciendo estabilidad laboral, oportunidades de desarrollo profesional y un entorno de trabajo orientado al bienestar de las personas". Las instalaciones de la Autoridad Portuaria cuentan con espacios amplios, funcionales y con abundante luz natural, un entorno que contribuye al confort y al bienestar del equipo humano.

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Las ofertas se dirigen a perfiles calificados y el plazo para presentar solicitudes finaliza el 27 y el 28 de julio, según la convocatoria, informa el Port en un comunicado este lunes.