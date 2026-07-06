La holandesa Pirotecnia Caffero Fireworks gana el 34º Concurs de Focs Artificials de Tarragona 2026

La Pirotecnia Caffero Fireworks se ha coronado este fin de semana como la ganadora de la 34ª edición del Concurs Internacional de Focs Artificials Ciutat de Tarragona. El veredicto del certamen hizo pública su decisión este pasado domingo, 5 de julio, que ha tenido en cuenta elementos como la originalidad, el uso del espacio aéreo, el guion del espectáculo o los aplausos del público. Caffero Fireworks, pirotecnia procedente de los Países Bajos, actuó la noche del sábado 4 de julio.

El jurado del concurso, formado por doce miembros de diferentes disciplinas, tras valorar todos los criterios de puntuación, ha acordado que la pirotecnia ganadora del certamen es Pirotecnia Caffero Fireworks, con 1.696 puntos, a la que se le concede el Trofeo Venus Ciudad de Tarragona y la adjudicación de los espectáculos públicos de fuegos artificiales durante las Fiestas de Santa Tecla 2026, por un importe de 26.000 euros.

Por otra parte, el segundo premio, con el Trofeo Venus Ciudad de Tarragona, ha sido para Pirotecnia Alto Palancia, con 1.530 puntos; la tercera clasificada ha sido Pirotecnia Fuegos Artificiales Josman, de Galicia, con 1.408 puntos; y la cuarta, Pirotecnia Lieto Carmine, de Italia, con 1.373 puntos.

El Premio Especial Fiesta Mayor de Granollers–Trofeo Blancs i Blaus, otorgado por el Ayuntamiento de Granollers a la empresa de la península ibérica mejor clasificada y que realizará el castillo de fuegos artificiales de la Fiesta Mayor de Granollers del próximo año, 2027, también ha recaído en Pirotecnia Alto Palancia, de la Comunidad Valenciana.

El criterio del jurado

A la hora de tomar la decisión, los criterios que tiene en cuenta el jurado son la ocupación del espacio aéreo, la pureza, la intensidad, el brillo y la duración de los colores, la variedad cromática, la luminosidad, las dimensiones, el diseño y la perfección de las formas, la elegancia, la diversidad de efectos, la sonoridad, la integración con el entorno, la originalidad, el ritmo, el guion del espectáculo, el arranque inicial, el crescendo final y la aceptación por parte del público.

La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Tarragona, Sandra Ramos, destacó durante la presentación del veredicto "el altísimo nivel" que ha tenido el concurso de este año, subrayando que este hecho "ha dificultado enormemente la labor del jurado". Ramos también puso en valor "la afluencia masiva de espectadores durante todos los días del concurso", así como "el gran éxito de la exhibición de drones del 30 de junio, en la que el patrimonio de Tarragona y el ciclismo fueron los grandes protagonistas".