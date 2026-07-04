Tarragona quiere que el Tour sea el impulso definitivo al uso de la bicicleta: "Pondrá a la ciudad en el mapa del deporte internacional"

Tarragona ya calienta motores para una jornada histórica. La ciudad espera hasta 80.000 asistentes este próximo 5 de julio con motivo de la salida de la segunda etapa del Tour de Francia, un acontecimiento que trasciende el espectáculo deportivo. Clubes y profesionales del sector ven en la cita una oportunidad para cambiar la mirada sobre la bicicleta, acostumbrados como están a ver la prueba por la televisión y que, por primera vez en la historia, pasará por Tarragona.

Más allá del impacto turístico y mediático, el paso de la ronda francesa ha reabierto el debate sobre el futuro de la movilidad en Tarragona. El sector ciclista confía en que el paso del Tour sirva para revalorizar el ciclismo e impulsar el uso cotidiano de la bicicleta, y que el legado de la carrera ciclista se traduzca en inversiones, mejores equipamientos y una apuesta decidida por una ciudad más amable para quienes se desplazan sobre dos ruedas.

Desde L'Escamot Cooperativa, una entidad que trabaja para promocionar la movilidad sostenible en el Camp, su socio Roger Vives aplaude la "súper oportunidad" de poder ver de cerca un evento tan importante como el Tour, con "el mejor ciclismo y nuestros ídolos". Agradece que el espectáculo deportivo "ha puesto al centro del debate la bicicleta" y pide que esto se aproveche para "una transformación real que consiga una ciudad que se mueva cada día en bici". Vives define una Tarragona "con una red ciclista deficiente, sin conexión con los barrios como Sant Salvador y sin aparcamientos seguros", pero valora el paso de la carrera ciclista como una oportunidad para revalorizar el deporte en la ciudad y el uso habitual de la bicicleta.

"Tenemos un gran cantidad de ciclistas en Tarragona que van por el territorio a hacer ejercicio pero que todavía no se han planteado que la bici es para cada día; el Tour debe conseguir el impulso de una infraestructura ciclista en la ciudad más amplia y segura", dice Vives. El socio de L'Escamot interpela a los políticos para "más planificación, inversión y convencimiento", igual que lo han hecho muchas ciudades del entorno.

En una línea similar se manifiesta Jordi Masferrer, gerente de Biking Point, una tienda especializada del centro: "Esperamos que el Tour sea una gran fiesta del ciclismo y una oportunidad única para que la ciudadanía lo viva de cerca". Habla de la carrera francesa como "una noticia excelente" y que centrará en la ciudad y su patrimonio la mirada de "millones de espectadores de todo el mundo", algo que ayudará a la proyección de la ciudad.

Decoración del Tour de Francia a su paso por la Rambla Francesc Macià de Tarragona. / Jan Magarolas Guinovart

Señala que eventos como este pueden tener "un impacto positivo en el interés" por el ciclismo, lo que puede propiciar que la gente empieze a coger la bicicleta o la recupere, algo que espera notar en la misma tienda "en los próximos meses". En este sentido, espera "un paso adelante en el desarrollo de las instalaciones ciclistas" del territorio que den respuesta a un número cada vez mayor de gente que usa la bicicleta de forma habitual. "Esta realidad pide infraestructuras modernas, seguras y bien conectadas, el Tour puede ser el impulso definitivo para que esta apuesta se convierta en una estrategia de largo recorrido", señala Masferrer.

Homenaje a los clubes

La sostenibilidad de la bicicleta, su uso tanto en entornos de ocio como de desplazamientos cotidianos y la descongestión del tráfico son temas comunes cuando se habla del paso del Tour de Francia por Tarragona. En un encuentro organizado por EL PERIÓDICO, los presidentes de los dos clubes ciclistas de Tarragona también reconocen la falta de equipamientos en la ciudad o bien la dificultad de usar los que ya existen. Mencionan, por ejemplo, una red de carriles bici "poco extensa" o un velódromo en Campclar al que le falta una cubierta para ser útil todo el año.

Josep Maria Gornals, del Club Ciclista de Tarragona; y Diego Boss, del Club Ciclista de Campclar, celebran este año los aniversarios de sendas agrupaciones: 80 y 40 años respectivamente. Por esto, desde el Ayuntamiento se les entregó un reconocimiento especial, en el marco de los actos previos del paso del Tour. Sin embargo, las entidades lamentan tener "una sola acreditación" para ver el evento, un permiso, señalan, que a pocos días de la carrera todavía no tienen.

Noticias relacionadas

Sin embargo, la valoración de Boss y Gornals no puede ser más positiva por el hecho de acoger la salida de una de las etapas: "El Tour es el tercer evento deportivo con más importancia y proyección mundial, llevamos años yendo a Francia para verlo y ahora lo tendremos en casa; esto va a poner a Tarragona en el mapa del deporte internacional". Ambos aficionados aseguran tener localizado el "mejor puesto" para ver el paso de los ciclistas, que no es otro que la Rambla Francesc Macià, en los primeros metros, "cuando el pelotón está todo junto, hace subida y todavía no pueden correr mucho". "Vamos a estar hablando de este día durante muchos años", concluyen los presidentes, que, a pesar de todo, conservan viva la esperanza de "volver a ver un evento así en Tarragona".