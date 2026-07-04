Grand Départ
MAPA | El paso de la segunda etapa del Tour de Francia en Tarragona: ¿en qué calles se podrá ver?
La carrera ciclista más importante del mundo pasará por la ciudad el domingo 5 de julio
PLAN DE MOVILIDAD | Tarragona prevé una asistencia de hasta 80.000 personas en las calles el domingo del Tour de Francia
CARRERA | Barcelona, Tarragona y Granollers se teñirán de amarillo chillón a 100 días del paso del Tour con una triple celebración simultánea
Tarragona es uno de los más de 60 municipios catalanes que tienen marcados en sus calendarios los próximos días 4, 5, y 6 de julio de 2026. Son las fechas en las que la carrera ciclista más importante del mundo, el Tour de Francia, recorrerá tierras catalanas. Tarragona será, precisamente, la salida de la segunda etapa, que tendrá lugar el domingo 5 de julio y finalizará en Barcelona, y que también atravesará las comarcas del Baix Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat y el Alt Penedès.
El Ayuntamiento de la ciudad ha previsto la presencia de hasta 80.000 personas en las calles, entre tarraconenses y visitantes, y ha preparado un dispositivo de movilidad, seguridad y limpieza sin precedentes.
En cuanto al recorrido propiamente por la capital del sur de Catalunya, el Tour iniciará la carrera aproximadamente a las 13:40 horas en la plaza de Les Corts Catalanes. Desde allí bajará en dirección al mar por las Ramblas President Macià y Lluís Companys, la plaza Imperial Tarraco y la Rambla Nova, que hará entera. En ese momento, junto al Balcó del Mediterrani, el Tour promete una de las imágenes más impactantes del recorrido.
Después volverá a subir por la Rambla Nova hasta la Font del Centenari, y allí girará por la calle Pau Casals y seguirá su ruta por la calle de la Reina Maria Cristina, la avenida Catalunya, la Via de l'Imperi Romà junto a la muralla, la Rambla Vella y la plaza de la Unesco, para enlazar con la Via Augusta, dirección norte. Aquí, en el kilómetro 6.1, se espera que pase la carrera a las 13:55 horas, en el que será el punto de partida oficial. El recorrido seguirá, dentro de Tarragona, por la N-340 y las urbanizaciones costeras de Cala Romana, Monnars y La Móra, tal y como puede comprobarse en el siguiente mapa elaborado por EL PERIÓDICO.
La segunda etapa del Tour seguirá, antes de entrar en territorio de la provincia de Barcelona, por los términos municipales de Altafulla, Torredembarra, Creixell, Roda de Berà, El Vendrell, Calafell y Cunit, para enlazar más adelante con ciudades como Vilanova i la Geltrú, Sitges, Castelldefels y Barcelona. Este recorrido paralelo a la costa se hará mayormente por la antigua nacional N-340 y sumará un total de 168,5 kilómetros entre la salida y la llegada.
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