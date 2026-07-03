Schütz construye en El Pla de Santa Maria (Tarragona) un laboratorio de alta eficiencia energética

Schütz Ibérica Energy Systems está construyendo en sus instalaciones de El Pla de Santa Maria (Alt Camp) un edificio-laboratorio de alta eficiencia energética para la innovación aplicada y la formación técnica. Así lo informa este viernes esta compañía alemana especializada en el desarrollo y fabricación de envases industriales para el transporte de mercancías y sistemas para la edificación.

El nuevo equipamiento, de 440 metros cuadrados, incorporará pozos geotérmicos, captación de aguas pluviales y energía fotovoltaica para poner a prueba tecnologías vinculadas a la eficiencia energética y la gestión del agua.

Estas actuaciones responden, según Schütz, a una estrategia de circularidad hídrica orientada a aprovechar los recursos disponibles y favorecer la recarga del acuífero que alimenta los humedales del entorno.

El proyecto incluye, además, dos hoteles de insectos para favorecer la biodiversidad local y reducir el impacto sobre la fauna y la flora próximas.

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El edificio dispondrá de un laboratorio dedicado al análisis de diferentes configuraciones de suelo radiante de la compañía, una sala de formación para jornadas técnicas y encuentros sectoriales, un ‘showroom’ de depósitos y accesorios de Schütz y una oficina de logística para dar servicio a la actividad productiva de la planta.