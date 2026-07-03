Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendios CatalunyaIncendio La BisbalTráfico Tour 2026Instituto Josep CarrerasIsak AndicBandas juvenilesTiroteo BarcelonaOla de calorOperación salidaDespoblaciónOsos Pirineo
instagramlinkedin

Activismo

Un mural creado por jóvenes migrantes reivindica el movimiento antirracista en el barrio Fortuny de Reus

Jóvenes migrantes plasman sus experiencias vitales en un mural antirracista para reivindicar la comunidad en el barrio reusense

Uno de los jóvenes participando este viernes en el mural antirracista del barrio Fortuny de Reus.

Uno de los jóvenes participando este viernes en el mural antirracista del barrio Fortuny de Reus. / ACN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
ACN

ACN

Reus
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Bajo el lema 'Rompamos los muros', un grupo de jóvenes migrantes ha pintado este viernes un mural antirracista en el Centro de Formación de Personas Adultas del barrio Fortuny de Reus. La iniciativa recoge sus experiencias vitales y las transforma en un proyecto artístico que reivindica la comunidad. El mural llega poco después de que el partido de ultraderecha Vox publicara un vídeo en las redes sociales en el que señalaba a familias de una escuela de Reus, una acción que la alcaldesa, Sandra Guaita, ha rechazado frontalmente. "Debemos establecer una barrera muy clara entre quienes queremos que formen parte de nuestras ciudades y quienes vienen a dividirlas. Tenemos que plantar cara a quienes lo único que vienen a hacer es dividir nuestros barrios", ha subrayado.

La elaboración del mural, situado en el Centro de Formación de Personas Adultas del barrio Fortuny de Reus, ha estado precedida por dos sesiones en las que los participantes compartieron sus vivencias como jóvenes migrantes. "Hemos encontrado experiencias muy diferentes, porque hay muchos jóvenes que llegan de forma irregular, con una historia muy dura detrás. Pero también hemos conocido las experiencias de inmigrantes de segunda generación, cuya voz también es muy interesante, ya que explican cómo sus familias se han adaptado a la realidad del lugar de acogida", ha detallado Ignacio Raúl Pérez Peña, coordinador de la iniciativa.

Todo ello se ha plasmado finalmente en un mural pintado en el exterior del centro educativo, con el lema 'Rompamos los muros' y numerosos elementos que apelan a la libertad y la paz, como aves que escapan de una jaula. De este modo, el arte se convierte en la herramienta con la que los participantes se expresan y sensibilizan sobre el derecho a emigrar y la lucha contra el racismo. La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento y con la colaboración de la ONG Kakolum, promueve el fortalecimiento de los vínculos comunitarios y el combate contra el racismo. Además, cuenta con la financiación de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, que extiende el proyecto a otros municipios como La Granadella, Tarragona o Vic.

Los centros educativos como espacios de reflexión

La ubicación de este mural en Reus no es casual, sino plenamente deliberada. Así lo ha defendido la alcaldesa Sandra Guaita, quien ha destacado el papel de los centros educativos como espacios desde los que dar voz a las personas refugiadas y migrantes. "Es también un espacio de oportunidades para quienes no pudieron formarse cuando eran jóvenes o que, ya en la edad adulta, desean ampliar su formación. Al final, se trata de reivindicar la educación y la cultura como espacios de cohesión e inclusión en nuestras ciudades", ha señalado.

Una de las participantes en esta iniciativa ha sido Aoutif Latik, una joven que llegó a Reus hace diez años. Desde su llegada, se vinculó al Centro de Formación de Personas Adultas, donde estudió catalán y castellano, además de prepararse para las pruebas de acceso a un ciclo formativo de grado superior. "En el barrio conviven muchas nacionalidades; acciones como esta son importantes", ha defendido.

Noticias relacionadas

Rechazo frontal a los mensajes de odio

La realización de este mural antirracista coincide con un mensaje de odio difundido recientemente por el partido de extrema derecha Vox en las redes sociales, en el que señalaba a las familias y a los niños y niñas que asistían a una escuela de la capital del Baix Camp. Una acción que Guaita ha condenado con rotundidad: "Quienes queremos que nuestra ciudad crezca, que sea inclusiva y que ofrezca oportunidades vitales a todo el mundo, debemos plantar cara a quienes lo único que vienen a hacer es dividir nuestros barrios", ha sentenciado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Lucía, 27 años, viviendo en un aldea gallega de 9 personas: 'Para mí, la compra del mes ronda los 50 euros, porque entre el huerto y la recolección gasto muy poco
  2. El permiso de Begoña Gómez para la graduación de su hija confunde a las acusaciones: informan a favor y luego rectifican alegando un 'error
  3. ¿Naciste después de 1960? Consulta la edad a la que podrás jubilarte según la tabla oficial de la Seguridad Social
  4. Carme, voluntaria con 89 años: 'Mi criterio es que la persona mayor nunca pierda el ánimo de crecer
  5. Shakira (49 años), exmujer de Gerard Piqué: 'No habría conocido al padre de mis hijos si no hubiera sido por 'Waka Waka'
  6. Tour de Francia 2026 en Barcelona, en directo: última hora de las afectaciones a la movilidad, cortes de calles y estado del tráfico
  7. La dirección de RTVE abre expediente al Consejo de Informativos de RNE tras denunciar 'mala praxis' y cuando se cumple un año de los 'viernes negros
  8. La jueza autoriza a la UDEF a rastrear las cuentas del futbolista 'Papu' Gómez y de otras ocho personas por la criptoestafa millonaria de Shirtum

Un mural creado por jóvenes migrantes reivindica el movimiento antirracista en el barrio Fortuny de Reus

Un mural creado por jóvenes migrantes reivindica el movimiento antirracista en el barrio Fortuny de Reus

¿Subes o bajas?

¿Subes o bajas?

Ya lo hicimos antes, por Enrique Ballester

Ya lo hicimos antes, por Enrique Ballester

Directo | El incendio de la Bisbal entra en las Gavarres y ya afecta a 750 hectáreas y avanza sin control

Directo | El incendio de la Bisbal entra en las Gavarres y ya afecta a 750 hectáreas y avanza sin control

Von der Leyen culpa a los países de la UE de no avanzar en las sanciones por los asentamientos de Cisjordania

Von der Leyen culpa a los países de la UE de no avanzar en las sanciones por los asentamientos de Cisjordania

Alejandro Sáez, experto de la Organización Meteorológica Mundial: "En 20 años, quizá recordaremos este verano como uno de los más fríos"

Alejandro Sáez, experto de la Organización Meteorológica Mundial: "En 20 años, quizá recordaremos este verano como uno de los más fríos"

Salvador Illa pide ayuda al Ejército para apagar el incendio del Empordà

Christine Lagarde abre la puerta a su regreso a la política francesa para aportar "una voz europea"

Christine Lagarde abre la puerta a su regreso a la política francesa para aportar "una voz europea"