Un mural creado por jóvenes migrantes reivindica el movimiento antirracista en el barrio Fortuny de Reus

Bajo el lema 'Rompamos los muros', un grupo de jóvenes migrantes ha pintado este viernes un mural antirracista en el Centro de Formación de Personas Adultas del barrio Fortuny de Reus. La iniciativa recoge sus experiencias vitales y las transforma en un proyecto artístico que reivindica la comunidad. El mural llega poco después de que el partido de ultraderecha Vox publicara un vídeo en las redes sociales en el que señalaba a familias de una escuela de Reus, una acción que la alcaldesa, Sandra Guaita, ha rechazado frontalmente. "Debemos establecer una barrera muy clara entre quienes queremos que formen parte de nuestras ciudades y quienes vienen a dividirlas. Tenemos que plantar cara a quienes lo único que vienen a hacer es dividir nuestros barrios", ha subrayado.

La elaboración del mural, situado en el Centro de Formación de Personas Adultas del barrio Fortuny de Reus, ha estado precedida por dos sesiones en las que los participantes compartieron sus vivencias como jóvenes migrantes. "Hemos encontrado experiencias muy diferentes, porque hay muchos jóvenes que llegan de forma irregular, con una historia muy dura detrás. Pero también hemos conocido las experiencias de inmigrantes de segunda generación, cuya voz también es muy interesante, ya que explican cómo sus familias se han adaptado a la realidad del lugar de acogida", ha detallado Ignacio Raúl Pérez Peña, coordinador de la iniciativa.

Todo ello se ha plasmado finalmente en un mural pintado en el exterior del centro educativo, con el lema 'Rompamos los muros' y numerosos elementos que apelan a la libertad y la paz, como aves que escapan de una jaula. De este modo, el arte se convierte en la herramienta con la que los participantes se expresan y sensibilizan sobre el derecho a emigrar y la lucha contra el racismo. La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento y con la colaboración de la ONG Kakolum, promueve el fortalecimiento de los vínculos comunitarios y el combate contra el racismo. Además, cuenta con la financiación de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, que extiende el proyecto a otros municipios como La Granadella, Tarragona o Vic.

Los centros educativos como espacios de reflexión

La ubicación de este mural en Reus no es casual, sino plenamente deliberada. Así lo ha defendido la alcaldesa Sandra Guaita, quien ha destacado el papel de los centros educativos como espacios desde los que dar voz a las personas refugiadas y migrantes. "Es también un espacio de oportunidades para quienes no pudieron formarse cuando eran jóvenes o que, ya en la edad adulta, desean ampliar su formación. Al final, se trata de reivindicar la educación y la cultura como espacios de cohesión e inclusión en nuestras ciudades", ha señalado.

Una de las participantes en esta iniciativa ha sido Aoutif Latik, una joven que llegó a Reus hace diez años. Desde su llegada, se vinculó al Centro de Formación de Personas Adultas, donde estudió catalán y castellano, además de prepararse para las pruebas de acceso a un ciclo formativo de grado superior. "En el barrio conviven muchas nacionalidades; acciones como esta son importantes", ha defendido.

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Rechazo frontal a los mensajes de odio

La realización de este mural antirracista coincide con un mensaje de odio difundido recientemente por el partido de extrema derecha Vox en las redes sociales, en el que señalaba a las familias y a los niños y niñas que asistían a una escuela de la capital del Baix Camp. Una acción que Guaita ha condenado con rotundidad: "Quienes queremos que nuestra ciudad crezca, que sea inclusiva y que ofrezca oportunidades vitales a todo el mundo, debemos plantar cara a quienes lo único que vienen a hacer es dividir nuestros barrios", ha sentenciado.