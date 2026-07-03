Temporada de baño
Mueren dos hombres ahogados en las playas de Cunit y Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
La cifra de víctimas mortales en las playas de Catalunya asciende a 8 desde que empezó la campaña de baño
Dos hombres han muerto ahogados en las playas de Cunit y Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (Baix Penedès y Baix Camp, Tarragona) este viernes por la tarde, ascendiendo a 8 la cifra de víctimas mortales en las playas de Catalunya desde que el 15 de junio empezó oficialmente la camapaña de baño.
El primer hombre, de 70 años y nacionalidad china, se habría desmayado mientras entraba en el agua en la playa de Llevant de Cunit. Otro bañista ha alertado a las 15:38 horas al teléfono de emergencias 112 y hasta el lugar se han desplazado 4 unidades terrestres y un servicio de psicólogos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que le han realizado las maniobras de reanimación sin éxito. También se han movilizado patrullas de los Mossos d'Esquadra, que se han hecho cargo de las diligencias judiciales.
Unas horas después, a las 17:24 horas, el 112 ha recibido otra llamada que alertaba de un bañista inconsciente en la cala Justell de l’Hospitalet de l’Infant. El hombre, de 37 años y de nacionalidad rumana, ha sido retirado del agua por los socorristas hacia la playa del Torn, donde ondeaba la bandera amarilla. Hasta el lugar se ha desplazado un helicóptero y una unidad terrestre del SEM, Bombers de la Generalitat y patrullas de los Mossos, que se han hecho cargo de las diligencias judiciales.
Precaución ante el calor
Este domingo Catalunya se adentra en otra ola de calor con la llegada de una masa de aire muy cálido procedente del norte de África que puede alzar las temperaturas hasta los 40 grados por la elevada insolación, la estabilidad atmosférica y los vientos flojos.
Y desde Protecció Civil de la Generalitat han aprovechado para recordar extremar las precauciones en las playas, piscinas y aguas interiores este verano. Además, recuerdan que en caso de observar que alguien se encuentra mal o tiene dificultades dentro del agua siempre avisar urgentemente al servicio de socorrismo o al teléfono de emergencias 112 para facilitar una actuación rápida.
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