El Camp de Tarragona supera los 2,3 millones de desplazamientos diarios, pero el transporte público solo representa el 6 %

Cada día se realizan más de 2,3 millones de desplazamientos en el Camp de Tarragona, según revela la Enquesta de Mobilitat Quotidiana promovida por el Departament de Territori de la Generalitat y la Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) de Tarragona. De todos estos, más de la mitad se hacen en transporte privado, y solo el 6% son en transporte público.

Esta semana se han hecho públicos los datos de la encuesta en la que participaron unas 14.000 personas del ATM del Camp de Tarragona, formada por las comarcas del Tarragonès, el Baix y el Alt Camp, la Conca de Barberà y el Priorat. Los resultados de la última encuesta de movilidad cotidiana (EMQ), realizada hace pocos meses, demuestran un aumento de la movilidad de un 23,28 % respecto a la anterior encuesta, realizada en 2020 en un contexto de pandemia.

Según los datos obtenidos por la EMQ del 2026, en el Camp de Tarragona hay 2.330.879 desplazamientos diarios en días laborables. Los expertos atribuyen el aumento respecto a hace seis años por el crecimiento de la movilidad personal. El 53,2 % de estos desplazamientos se realizan en transporte privado, el 40,4 % en modos activos y el 6,4 % en transporte público. En los fines de semana, el transporte privado aumenta hasta el 56,6 % del total, mientras que los modos activos y el transporte público descienden al 40,2 % y al 3,2 %, respectivamente.

Este incremento también se traduce en un aumento de la movilidad media, que se sitúa este 2026 en 3,9 desplazamientos diarios por persona, casi un punto más que lo que se registró en 2020, cuando esta cifra esa de 2,96. Para los responsables del estudio, estas cifras ponen de manifiesto la necesidad de reforzar la planificación de la movilidad y de adaptar la oferta de transporte a estas nuevas realidades.

En la presentación de las conclusiones de la EMQ, la consellera de Territori, Silvia Paneque, aseguró que los resultados "ofrecen una fotografía completa del Camp de Tarragona y nos permiten entender mejor las dinámicas de movilidad entre comarcas", un conocimiento detallado de los hábitos de la ciudadanía "que es imprescindible para avanzar hacia un sistema de transporte más adaptado a las necesidades reales de la ciudadanía".

Más de 14.000 participantes

El trabajo de campo de la encuesta se realizó entre el 10 de diciembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026, mediante 14.008 entrevistas telefónicas asistidas por ordenador (CATI) a personas de 4 años o más residentes en el Camp de Tarragona. La encuesta analiza dos bloques: tanto los desplazamientos realizados por la población como su valoración del sistema de movilidad.

Como principal novedad, esta edición incorpora un bloque específico sobre seguridad y perspectiva de género, una dimensión clave para evaluar la movilidad desde criterios de equidad. Entre los resultados, destaca que el 7,2 % de las mujeres afirma haber sufrido algún episodio de agresión sexual durante sus desplazamientos en el último año.

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Desde la Generalitat apuntan que la EMQ 2026 debe contribuir a la elaboración del futuro Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona. Los resultados ofrecen una visión detallada de los hábitos de movilidad en el Camp de Tarragona y se convierten en una herramienta clave para el diseño de políticas públicas orientadas a fomentar el uso del transporte público, impulsar la movilidad activa, integrar la perspectiva de género en la planificación y avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible, accesible e inclusivo.