El Ayuntamiento de Tarragona convertirá el antiguo Hostal del Sol y el baluarte de Sant Climent en una plaza pública

Este jueves se ha presentado el anteproyecto de recuperación del baluarte de Sant Climent de Tarragona, dónde se ubicaba el antiguo Hostal del Sol, junto al Paseo de Sant Antoni. La acción, que parte de un acuerdo del equipo de gobierno del PSC con Junts per Tarragona, contará con un presupuesto de más de 515.000 euros, y tiene previsto el encargo de la redacción del proyecto ejecutivo.

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, Nacho García Latorre, ha explicado que con "esta intervención pondremos en valor una parte del rico patrimonio de Tarragona de la época moderna, del que destaca especialmente el sistema de baluartes que protegía la ciudad. Además, con este proyecto ganaremos una nueva plaza accesible, que se convertirá en un espacio de encuentro para la ciudadanía".

Este anteproyecto nace a partir de un acuerdo con el grupo municipal de Junts per Catalunya. Su portavoz, Jordi Sendra, ha destacado que "este proyecto demuestra que nuestra política de pactos funciona. No negociamos para aparecer en los titulares, sino para conseguir inversiones que transforman la ciudad. El concejal ha valorado que el Hostal del Sol ha aparecido en los dos últimos presupuestos: "Eso es política útil".

El proyecto presentado

El anteproyecto presentado hoy cuenta con un presupuesto de 515.642,58 euros, IVA incluido, y un plazo aproximado de ejecución de cinco meses. Próximamente, se encargará la redacción del proyecto ejecutivo.

La propuesta se articula, por un lado, en torno a tres estrategias urbanas: la creación de un espacio de paso accesible que dé continuidad a los recorridos urbanos; la construcción de una plaza como espacio polivalente capaz de acoger actividades de carácter social, cultural o lúdico; y la habilitación de un mirador ciudadano desde el que contemplar las vistas y, al mismo tiempo, realizar una lectura histórica de la ciudad.

Por otro lado, también se han tenido en cuenta tres estrategias patrimoniales. En este sentido, se pretende consolidar y restaurar el paramento interior y la cara superior del baluarte de Sant Climent, al tiempo que el espacio se convierta en un centro de interpretación de las fortificaciones de Tarragona centrado en su evolución histórica, donde se expliquen las transformaciones que ha experimentado y su función defensiva. Asimismo, se creará un mural para difundir la evolución del sistema de fortificaciones.

El baluarte de Sant Climent

Fue construido entre 1643 y 1644 en el contexto de la refortificación moderna de la ciudad, y formaba parte de la falsa braga o contramuralla levantada frente al propio baluarte de Sant Climent, que se adosaba a la muralla y fue derribado en 1868. Tuvo uso militar hasta la Guerra del Francès, momento en el que resultó gravemente dañado.

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La estructura que se conserva en la actualidad, de grandes dimensiones, corresponde al baluarte, fortín o batería de Cadenas, mencionado en fuentes históricas.