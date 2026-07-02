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Tarragona cierra el proceso extraordinario de regularización con más de 2.200 informes tramitados

La reorganización interna de los servicios del consistorio permitieron dar respuesta al incremento de solicitudes

DATOS | Catalunya superará las 150.000 solicitudes de regularización de inmigrantes: los ayuntamientos han emitido 60.000 informes de vulnerabilidad

CIUDADANÍA | El Consulado de Marruecos en Tarragona refuerza su personal ante el aluvión de solicitudes de regularización

Una persona tramitando la solicitud de regularización en el Consulado de Marruecos en Tarragona, el pasado mes de abril.

Una persona tramitando la solicitud de regularización en el Consulado de Marruecos en Tarragona, el pasado mes de abril. / ACN

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Jan Magarolas

Jan Magarolas

Tarragona
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El Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST) ha atendido a 3.275 personas y ha tramitado un total de 2.261 informes de vulnerabilidad durante los dos meses y medio que ha durado el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes, como ya avanzó EL PERIÓDICO esta semana. Este proceso se inició el pasado 16 de abril y finalizó este martes 30 de junio.

Tarragona se convierte, así, en la quinta ciudad catalana con más peticiones de regularización, solo por detrás de Barcelona (34.123 informes), l'Hospitalet de Llobregat (12.481), Santa Coloma de Gramenet (3.200) y Terrassa (2.685). Queda por delante de ciudades como Mataró (1.788), Girona (1.503) y Reus (1.005). En toda Catalunya, el delegado del Gobierno, Carlos Prieto, señaló que serían "más de las 150.000 esperadas" inicialmente.

Así lo confirma el Ayuntamiento de Tarragona, que también informa de la media de 74 informes de vulnerabilidad al día, durante estos dos meses y medio. De los De los 2.261 informes, la gran mayoría (unos 1.549, el 68,5 % del total) se han realizado desde la Unitat Tècnica d'Immigració i Ciutadania (UTIC). También se han tramitado 293 informes desde los Serveis Socials de Zona Centre; 158 de la Zona de Ponent; 131 de la Zona Nord; 67 desde el servicio a las personas sin techo y 62 más desde las oficinas de personas mayores.

Aumento del personal

En este sentido, y para dar respuesta a esta situación excepcional, el IMSST ha impulsado diversas medidas organizativas. Entre ellas destaca el refuerzo de la Unidad Técnica de Inmigración con personal adicional, así como la reorganización interna de todos los equipos y servicios para priorizar la atención a estas solicitudes.

De forma paralela, se han puesto en marcha mecanismos específicos de coordinación entre los distintos centros y servicios municipales para hacer frente al elevado volumen de solicitudes de informes de vulnerabilidad. Esta reorganización ha implicado, en muchos casos, la redistribución temporal de funciones, la incorporación de herramientas compartidas para el registro de la información y el envío de comunicaciones masivas a las personas solicitantes, con el objetivo de agilizar la tramitación y mejorar la eficiencia de todo el proceso.

Reorganización de los servicios sociales

Según ha explicado la concejal de Servicios Sociales de Tarragona y presidenta del IMSST, Cecilia Mangini, "este proceso extraordinario ha supuesto un incremento muy elevado de las atenciones y de las solicitudes de tramitación, generando una importante presión en la organización del IMSST y, especialmente, en la UTIC". El Consulado de Marruecos en la ciudad, por ejemplo, se vio obligado a reforzar su personal en abril por el incremento de solicitudes.

Mangini valora que el consistorio y los servicios sociales se han podido organizar "para dar cobertura a todas las peticiones, ampliando los servicios con el fin de ofrecer la respuesta que la situación requería". La concejal ha concluido que "desde los Servicios Sociales se ha realizado un gran esfuerzo para atender y canalizar todas estas solicitudes y, al mismo tiempo, seguir trabajando en todas las demás cuestiones que forman parte del día a día de los servicios sociales".

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En relación con las fases posteriores a la regularización, desde el Ayuntamiento de Tarragona indican que el IMSST se posiciona "como un actor clave en el acompañamiento de las personas beneficiarias". En este sentido, el servicio de primera acogida "se convierte en una herramienta fundamental para dar respuesta al volumen extraordinario de personas que requerirán orientación, información y apoyo". En estos momentos ya se está planificando esta nueva fase para seguir acompañando a estas personas.

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