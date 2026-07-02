Reabren totalmente la AP-7 en Tarragona tras más de once horas de atascos por un accidente con un camión volcado

La autopista AP-7 vuelve a estar totalmente operativa tras más de once horas de cortes totales y parciales por el accidente que ha tenido lugar este jueves a primera hora, entre un turismo y un camión, que ha quedado volcado en la vía. El suceso ha tenido lugar en el término municipal de la Pobla de Montornès (Tarragonès), en sentido sur de la autopista.

Once horas, desde las 7:20 h de la mañana hasta las 18:30 h de la tarde, en los que los servicios de emergencia han estado trabajando para retirar la totalidad de la carga del camión, que había quedado esparcida sobre la calzada. En el accidente ha habido un herido leve que ha requerido de traslado al hospital.

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informado, a través de las redes sociales, de la reapertura del tercer carril, tras un proceso lento de reapertura gradual de la vía. También se ha informado de 5 kilómetros de lentitud en sentido sur/Tarragona, así como la mejora de la circulación en la N-340, que era una de las vías alternativas al tráfico. El SCT ya había avisado que la recuperación de la normalidad podría durar horas.

El accidente ha tenido lugar en el punto kilométrico 230,5 de la AP-7 en sentido sur, y el aviso se ha recibido a las 6:11 horas de este jueves. En el accidente han trabajado nueve patrullas de los Mossos d'Esquadra, cuatro dotaciones de los Bombers de la Generalitat y una del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que ha atendido a dos personas en el lugar de los hechos. Una de ellas ha podido ser dada de alta en el mismo lugar y otra ha tenido que ser trasladada al hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona, en estado leve.

Tanto el coche como el camión han sido retirados por los bomberos de la calzada, así como la carga derramada, consistente en bebidas. A lo largo del día se han realizado desvíos obligatorios en vías como la A-7, la AP-2, la A-27 y la N-340, que a su vez, también han sufrido retenciones por el aumento de vehículos.

Tres sucesos más en la AP-7

También en la demarcación de Tarragona y en la AP-7, a primera hora de esta tarde el SCT ha informado del incendio de vegetación en la mediana de la autopista, en el término del Perelló (Baix Ebre), en sentido sur. Una dotación de los bombers ha trabajado hasta la extinción de las llamas, por lo que ha sido necesario el corte de uno de los carriles, lo que ha provocado algunos kilómetros de colas.

Por otra parte, en la misma vía hay un carril cortado en Maçanet de la Selva, en sentido Girona, por otro accidente; y en Martorell, en sentido sur, por otro siniestro entre dos camiones con pérdida de carga.

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En cuanto al accidente de Martorell, se ha producido en el kilómetro 170 en sentido sur y provoca retenciones de 6,5 kilómetros desde Castellbisbal. Protecció Civil ha activado la prealerta del plan Transcat porque uno de los vehículos transportaba bidones de pintura que han caído a la calzada y han derramado su contenido. Los Bombers han movilizado cuatro dotaciones para atender esta incidencia, de la que recibieron aviso a las 8:27 horas.