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Reus estrena la normativa de viviendas en locales comerciales con cuatro pisos de alquiler asequible en el Barri Gaudí

Un cambio reciente en el plan general de ordenación urbana permite al consistorio rehabilitar tres propiedades en la planta baja del Bloc Cobalt

La concejal de Vivienda de Reus, Anabel Martínez, y la alcadesa Sandra Guaita, presentando la promoción de alquiler asequible en el Barri Gaudí.

La concejal de Vivienda de Reus, Anabel Martínez, y la alcadesa Sandra Guaita, presentando la promoción de alquiler asequible en el Barri Gaudí. / Ayuntamiento de Reus

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Jan Magarolas

Jan Magarolas

Tarragona
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El Ayuntamiento de Reus invertirá más de 270.000 euros en la rehabilitación de tres locales de propiedad municipal para convertirlos en cuatro viviendas de alquiler asequible. El bloque de estos futuros pisos habitables se encuentra en el Barri Gaudí, en el norte de la ciudad. Se trata de la primera promoción anunciada después del cambio de la normativa local en materia de viviendas en las plantas bajas de los edificios.

Así lo han presentado este jueves la alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, y la concejal de Vivienda del Ayuntamiento, Anabel Martínez, junto con los planos de los cuatro pisos resultantes de la rehabilitación. Con una inversión de 270.622,22 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 4 meses a contar a partir de la formalización del contrato, el consistorio reusense busca "nuevas fórmulas en su estrategia de utilizar todos todas las herramientas que tiene al abasto para crear nueva vivienda pública en la ciudad".

Se trata concretamente de la rehabilitación de tres locales en la planta baja del Bloc Cobalt, en el Barri Gaudí, que son de propiedad municipal. Hace años estos locales se habían utilizado para impartir programas de formación de Mas Carandell.

La reforma dará como resultado cuatro viviendas de diferente tamaño, todas incluirán una estancia de sala, comedor y cocina: las viviendas 1 y 2 tendrán una superficie útil de 51,56 m2 y una habitación cada una; la vivienda 3 tendrá una superficie útil de 58,17 m2 y una habitación; y la vivienda 4 tendrá una superficie útil de 68,69 m2 y tres habituaciones. Las futuras cuatro viviendas se destinarán a ampliar el parque de alquiler asequible del municipio.

Modificación de la normativa

Son los primeros que se abrirán en una planta baja después de la modificación puntual de la revisión del plan general de ordenación urbana aprobada por el pleno municipal para regular el uso de viviendas en las plantas bajas de los edificios. Entre otras medidas, este cambio en la normativa introduce la posibilidad de permitir viviendas de protección pública en planta baja, y establece como condición que las dependencias de la vivienda con acceso o fachada directa al espacio público o a la vía pública se destinen a espacios comunes complementarios de estas viviendas.

Desde el consistorio reivindican el uso de "todos los instrumentos" para la ampliación del parque de vivienda público de la ciudad, y señalan acciones como las modificaciones urbanísticas y en las normativas, la compra vía tanteo y retracto, la permuta, la promoción directa, en colaboración privada o con entidades sociales y las bonificaciones fiscales, así como el Pla 50.000 de la Generalitat de Catalunya.

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El barrio Gaudí, construido entre 1964 y 1968, es un conjunto pionero de viviendas sociales diseñado por el arquitecto Ricardo Bofill para alojar a los inmigrantes llegados durante los años 60. Destaca por su estructura geométrica de ladrillo visto, la integración de servicios para evitar convertirse en una "ciudad dormitorio" y sus terrazas conectadas. Bofill concibió el barrio como una 'utopía habitada': una pequeña ciudad autosuficiente con servicios integrados como tiendas, bares y supermercados.

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