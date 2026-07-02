Un incendio de madrugada obliga a desalojar a 150 personas de un hotel de Mont-roig del Camp (Tarragona)

Los Bombers de la Generalitat han extinguido un incendio durante la madrugada de este jueves en un hotel de Miami Platja, en el término municipal de Mont-roig del Camp (Baix Camp). El fuego ha obligado a desalojar a unas 150 personas, la mayoría de las cuales han podido volver a sus habitaciones tras el suceso.

El cuerpo de emergencias ha recibido la llamada de aviso a las 02:59 horas de esta madrugada por un incendio en un hotel de la población, situado en el cruce de la avenida Platja Cristall y la calle de la Magnolia, en la urbanización cercana a la playa. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado cuatro dotaciones de los Bombers.

Según informan los bomberos, el fuego se ha originado en el cuadro eléctrico del establecimiento turístico, lo que habría acabado afectando unas 8 habitaciones del hotel. De estas, solo 3 estaban ocupadas.

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Por precaución, el cuerpo ha desalojado a 150 personas que en ese momento se encontraban en el establecimiento durante las tareas de extinción del incendio, que pudieron volver a sus habitaciones al cabo de unas horas. El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido a cinco personas por inhalación de humos relacionada con el incendio.