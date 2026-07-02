El crucero más grande del mundo hace una escala de 3 horas en Tarragona por una parada técnica

El Legend of the Seas, el nuevo buque de la naviera Royal Caribbean, ha hecho escala en el Port de Tarragona. Se ha tratado de una parada técnica de tan solo tres horas en el Muelle de Balears, aunque ha sido tiempo suficiente para dar la bienvenida a Tarragona a este crucero de última generación con los chorros de agua del remolcador Cambrils. Así lo ha revelado la Autoritat Portuària de Tarragona (APT) este jueves con un comunicado.

El Legend of the Seas está realizando su viaje inaugural con salida desde el puerto de Málaga, uno de los destinos incluidos en sus rutas regulares por el Mediterráneo Occidental, con salidas desde Barcelona y Roma durante este verano, antes de poner rumbo al Caribe, donde establecerá su base en Fort Lauderdale para la temporada de invierno.

El Legend of the Seas es el tercer buque de la clase Icon, después del Icon of the Seas y el Star of the Seas, construido en los astilleros Meyer Turku, en Finlandia. Este crucero tiene 365 metros de eslora, lo que lo sitúa entre los cruceros más grandes jamás construidos.

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El Legend of the Seas desplaza 250.800 toneladas de registro bruto y dispone de 2.805 camarotes distribuidos en veinte cubiertas, de las cuales dieciocho son accesibles para los pasajeros. Con ocupación doble, puede alojar a 5.610 pasajeros. A plena capacidad, la cifra asciende hasta los 7.600 viajeros. A bordo trabajan alrededor de 2.350 tripulantes, alojados en una cubierta de cuatro plantas diseñada específicamente para la tripulación, con camarotes de nueva generación concebidos por y para ellos.