Cortada la AP-7 en La Pobla de Montornès (Tarragona) en sentido sur por un accidente entre un camión y un turismo

La autopista AP-7 está actualmente cortada en el término de la Pobla de Montornès (Tarragonès) en sentido sur por un accidente entre un camión y un turismo que ha tenido lugar este jueves a primera hora de la mañana. Por ahora, las tareas de los servicios de emergencia se concentran en retirar los vehículos afectados de la vía, así como la carga que llevaba el camión y que ha quedado esparcida sobre la calzada. Ha habido un herido leve que ha requerido de traslado al hospital

El camión accidentado permanece volcado en la carretera, causando retenciones desde Creixell (Tarragonès), según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X', que ha avisado que el corte podría durar horas. El coche ya ha sido retirado y dos grúas trabajan para sacar el camión y poder reabrir así hasta dos carriles de la vía, si las condiciones de seguridad lo permiten. También se ha activado la retirada de la carga del camión, formada por bebidas, que está esparcida por la vía tras el accidente.

El SCT informa que se hacen desvíos obligatorios por la salida 220 de la AP-7 del Vendrell y se proponen como vías alternativas la A-7, la AP-2, la A-27 y la N-340, que ya concentra hasta 11 kilómetros de retenciones desde la capital del Baix Penedès hasta Creixell. En el lugar del siniestro se ha reabierto un carril, pero la medida es para permitir el paso de los vehículos que habían quedado atrapados en la vía a causa del accidente. Las imágenes del SCT muestran una larga cola de vehículos en la AP-7 en sentido sur.

El accidente ha tenido lugar en el punto kilométrico 230,5 de la AP-7 en sentido sur, y el aviso se ha recibido a las 6:11 horas de este jueves. En el accidente trabajan nueve patrullas de los Mossos d'Esquadra, cuatro dotaciones de los Bombers de la Generalitat y una del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que ha atendido a dos personas en el lugar de los hechos. Una de ellas ha podido ser dada de alta en el mismo lugar y otra ha tenido que ser trasladada al hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona, en estado leve.

Dos accidentes más en la AP-7

Por otra parte, en la misma vía hay un carril cortado en Maçanet de la Selva, en sentido Girona, por otro accidente; y en Martorell, en sentido sur, por otro siniestro entre dos camiones con pérdida de carga.

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En cuanto al accidente de Martorell, se ha producido en el kilómetro 170 en sentido sur y provoca retenciones de 6,5 kilómetros desde Castellbisbal. Protecció Civil ha activado la prealerta del plan Transcat porque uno de los vehículos transportaba bidones de pintura que han caído a la calzada y han derramado su contenido. Los Bombers han movilizado cuatro dotaciones para atender esta incidencia, de la que recibieron aviso a las 8:27 horas.