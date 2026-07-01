Una mujer de 32 años muere ahogada en una piscina en L’Aldea (Tarragona)

Una mujer de 32 años murió ahogada en una piscina privada de L’Aldea (Baix Ebre, Tarragona) el martes por la noche, según ha avanzado Diari de Tarragona y han confirmado a EFE fuentes de Protección Civil.

Los servicios de emergencias recibieron, en torno a las 21.30 horas, el aviso de que había una mujer inconsciente flotando en el agua. Efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) trataron de reanimarla fuera del agua, pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

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Los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación para esclarecer lo sucedido. Según datos de la Generalitat, cinco personas han muerto ahogadas en piscinas en Catalunya en lo que va de verano.