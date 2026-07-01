Muere un hombre que dormía en una playa en Tarragona tras ser arrollado por un vehículo de limpieza

Un hombre que dormía en la playa de la Arrabassada de Tarragona murió el pasado domingo, a primera hora de la mañana, tras ser arrollado accidentalmente por un vehículo del servicio municipal de limpieza del litoral, tal como ha avanzado ElCaso.cat.

El suceso ocurrió en torno a las 06:00 horas y, tras el impacto, la víctima fue trasladada al hospital Joan XXIII de Tarragona todavía consciente, cuando todavía no presentaba lesiones de carácter grave, según la policía. Sin embargo, el hombre murió horas más tarde en el centro hospitalario.

Según el ayuntamiento, el hombre, un sintecho, dormía en la arena tapado con una manta y el conductor del vehículo de limpieza, que dio negativo en la prueba de alcoholemia, no lo vio mientras realizaba las tareas del servicio a primera hora.

Los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación para esclarecer los hechos, que están en manos de la justicia, mientras que el consistorio asegura que analizará lo ocurrido para tomar nuevas medidas de seguridad y evitar casos similares. Los hechos se consideran accidentales en el marco de un servicio ordinario de limpieza.

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La playa de l'Arrabassada es la misma en la que hace menos de dos semanas murieron tres menores de entre 12 y 13 años cuando se bañaban en el mar. Este suceso conmocionó a toda la ciudad justo en el inicio de la temporada de playas.