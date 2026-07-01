Este 5 de julio
Horarios del Tour de Francia 2026 en Tarragona: programa completo de la salida de la segunda etapa
La ciudad se prepara para una mañana llena de actividades desde las 10:00 horas hasta la salida oficial, poco antes de las 14:00 horas
RESTRICCIONES | Tarragona prevé una asistencia de hasta 80.000 personas en las calles el domingo del Tour de Francia
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Este domingo, 5 de julio, Tarragona vivirá un momento histórico con la salida de la segunda etapa del Tour de Francia 2026. La ciudad protagonizará una intensa jornada deportiva y festiva con motivo de este gran acontecimiento mundial, que movilizará a equipos, organización, aficionados y medios de comunicación desde primera hora de la mañana.
A continuación se hace un repaso de los horarios aproximados más destacados de la jornada, que vivirá sus momentos álgidos poco antes de las 14:00 horas del mediodía, con la salida real de la carrera, en la carretera N-340.
Momentos más destacados
- 10.00 h (aprox.). Inicio de la animación en la zona del podio, ubicada frente a las gradas del Parc Francolí. El espectáculo podrá seguirse tanto desde el interior como desde el exterior del Village. Se ofrecerá información sobre la segunda etapa y, aproximadamente a las 10.25 h, los speakers darán la bienvenida y darán paso a la proyección del tráiler del Tour de Francia.
- 10.45 h. Apertura del Village del Tour.
- 11.00 h. Salida de la prueba Cadetes y Júnior (presentación en el podio a las 10.55 h). Antes de la etapa profesional tendrá lugar una actividad vinculada al programa Continental Cadets & Juniors Tour, una iniciativa que acompaña cada etapa del Tour de Francia. El Tour ha invitado a ciclistas cadetes y júnior del territorio a recorrer los primeros y los últimos 15 kilómetros de la segunda etapa, que partirá de la Torre dels Vents y finalizará en Montjuïc. La actividad permite a los jóvenes corredores vivir desde dentro la experiencia del Tour. Una vez completado el recorrido, subirán al podio para participar en una ceremonia de entrega de medallas y podrán seguir la llegada de los profesionales desde la zona VIP de Barcelona.
- 11.30 h. Inicio de la caravana publicitaria. Recorrerá el mismo itinerario que los ciclistas por el centro de la ciudad con unos 180 vehículos tematizados de una cuarentena de marcas e instituciones participantes.
- 11.55 h. Acto oficial con intervenciones de las autoridades desde el podio situado frente a las gradas del Parc Francolí (visible tanto desde el exterior como desde el interior del Village). Entre otras autoridades, intervendrá el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales.
- 12.05 h. Presentación de los ocho ganadores y ganadoras del Dictat del Tour, en el podio situado frente a las gradas del Parc Francolí.
- 12.15 h. Ceremonia oficial en el podio del interior del Village (solo podrá seguirse desde el interior del Village). Contará con la presencia de los representantes electos implicados en el Tour de Francia 2026, del director del Tour de Francia, Christian Prudhomme, y del embajador del Tour de Francia, Bernard Thévenet.
- 12.20 h. Se ofrecerán diversas actuaciones y animaciones desde el podio situado frente a las gradas del Parc Francolí, a cargo de distintos patrocinadores del evento.
- 12.35 h – 13.35 h. Desfile de todos los corredores por la zona del podio, equipo por equipo, y control de firmas.
- 13.35 h. Preparación de la salida, entrevistas y retransmisión televisiva en directo. En la zona mixta. A partir de las 13.35 h, los corredores se dirigirán a la línea de salida. Antes, durante la presentación de los equipos, algunos de ellos pasarán por la zona mixta para conceder entrevistas.
- 13.44 h. Cuenta atrás de un minuto para la salida neutralizada.
- 13.45 h. Salida neutralizada desde la rambla President Francesc Macià, a veinte metros de la Torre dels Vents. El corte de cinta y la salida oficial con la bandera correrán a cargo del alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales.
- 13.50 h. El alcalde de Tarragona atenderá a los medios de comunicación desde la misma línea de la salida neutralizada. Lo hará desde la parte central de la rambla President Francesc Macià, acercándose a las vallas del lateral derecho (mirando hacia el Balcón del Mediterráneo).
- 13.56 h. Salida real desde el kilómetro 0, situado en la N-340, a la altura del pasaje Savinosa.
Principales espacios y actividades en la zona del Parc Francolí
- Village. Estará ubicado en la zona de las gradas del Parc Francolí.
- Zona mixta. Se situará en la calle Josep Maria Tarrassa, entre la Torre dels Vents y el acceso al Parc Francolí. En esta misma calle también se instalará la tienda oficial de merchandising de ASO.
- Espacios para el público. Las calles Jaume Vidal i Alcover, Camí V Francolí, Arquebisbe Pont i Gol, Josep Maria Tarrassa y Camí VI Francolí, así como buena parte de la plaza de les Corts Catalanes, estarán destinadas al público asistente.
- España suspende en osteoporosis: el 72% de mujeres de más 50 años no reciben tratamiento tras una fractura por fragilidad
- Andrea Molina, hija de Lydia Bosch, va a ser madre junto a Juan Fernández, del grupo de música Marlon
- Una tormenta repentina obliga a activar los avisos por inundaciones y lluvias torrenciales en provincia de Girona
- El CERN apaga su gran acelerador de partículas durante cuatro años y se prepara para 'inaugurar una nueva era para la física
- Las cámaras de televisión entran por primera vez en 40 años en Cantora: habitaciones vacías y suciedad acumulada
- Begoña Gómez pide permiso a Peinado para acompañar a Sánchez a la cumbre de la OTAN y acudir a la graduación de su hija
- Anquetil, el cinco veces campeón de la ronda francesa que tuvo hijos con su hijastra y su nuera
- El Tour de Francia en Barcelona: estas son las principales afectaciones a la movilidad y el transporte público