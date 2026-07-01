Horarios del Tour de Francia 2026 en Tarragona: programa completo de la salida de la segunda etapa

Este domingo, 5 de julio, Tarragona vivirá un momento histórico con la salida de la segunda etapa del Tour de Francia 2026. La ciudad protagonizará una intensa jornada deportiva y festiva con motivo de este gran acontecimiento mundial, que movilizará a equipos, organización, aficionados y medios de comunicación desde primera hora de la mañana.

A continuación se hace un repaso de los horarios aproximados más destacados de la jornada, que vivirá sus momentos álgidos poco antes de las 14:00 horas del mediodía, con la salida real de la carrera, en la carretera N-340.

Momentos más destacados

10.00 h (aprox.). Inicio de la animación en la zona del podio, ubicada frente a las gradas del Parc Francolí. El espectáculo podrá seguirse tanto desde el interior como desde el exterior del Village. Se ofrecerá información sobre la segunda etapa y, aproximadamente a las 10.25 h, los speakers darán la bienvenida y darán paso a la proyección del tráiler del Tour de Francia.

Inicio de la animación en la zona del podio, ubicada frente a las gradas del Parc Francolí. El espectáculo podrá seguirse tanto desde el interior como desde el exterior del Village. Se ofrecerá información sobre la segunda etapa y, aproximadamente a las 10.25 h, los speakers darán la bienvenida y darán paso a la proyección del tráiler del Tour de Francia. 10.45 h. Apertura del Village del Tour.

Apertura del Village del Tour. 11.00 h. Salida de la prueba Cadetes y Júnior (presentación en el podio a las 10.55 h). Antes de la etapa profesional tendrá lugar una actividad vinculada al programa Continental Cadets & Juniors Tour , una iniciativa que acompaña cada etapa del Tour de Francia. El Tour ha invitado a ciclistas cadetes y júnior del territorio a recorrer los primeros y los últimos 15 kilómetros de la segunda etapa, que partirá de la Torre dels Vents y finalizará en Montjuïc. La actividad permite a los jóvenes corredores vivir desde dentro la experiencia del Tour. Una vez completado el recorrido, subirán al podio para participar en una ceremonia de entrega de medallas y podrán seguir la llegada de los profesionales desde la zona VIP de Barcelona.

Salida de la prueba Cadetes y Júnior (presentación en el podio a las 10.55 h). Antes de la etapa profesional tendrá lugar una actividad vinculada al programa , una iniciativa que acompaña cada etapa del Tour de Francia. El Tour ha invitado a ciclistas cadetes y júnior del territorio a recorrer los primeros y los últimos 15 kilómetros de la segunda etapa, que partirá de la Torre dels Vents y finalizará en Montjuïc. La actividad permite a los jóvenes corredores vivir desde dentro la experiencia del Tour. Una vez completado el recorrido, subirán al podio para participar en una ceremonia de entrega de medallas y podrán seguir la llegada de los profesionales desde la zona VIP de Barcelona. 11.30 h. Inicio de la caravana publicitaria. Recorrerá el mismo itinerario que los ciclistas por el centro de la ciudad con unos 180 vehículos tematizados de una cuarentena de marcas e instituciones participantes.

Inicio de la caravana publicitaria. Recorrerá el mismo itinerario que los ciclistas por el centro de la ciudad con unos 180 vehículos tematizados de una cuarentena de marcas e instituciones participantes. 11.55 h. Acto oficial con intervenciones de las autoridades desde el podio situado frente a las gradas del Parc Francolí (visible tanto desde el exterior como desde el interior del Village). Entre otras autoridades, intervendrá el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales.

Acto oficial con intervenciones de las autoridades desde el podio situado frente a las gradas del Parc Francolí (visible tanto desde el exterior como desde el interior del Village). Entre otras autoridades, intervendrá el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales. 12.05 h. Presentación de los ocho ganadores y ganadoras del Dictat del Tour, en el podio situado frente a las gradas del Parc Francolí.

Presentación de los ocho ganadores y ganadoras del Dictat del Tour, en el podio situado frente a las gradas del Parc Francolí. 12.15 h. Ceremonia oficial en el podio del interior del Village (solo podrá seguirse desde el interior del Village). Contará con la presencia de los representantes electos implicados en el Tour de Francia 2026, del director del Tour de Francia, Christian Prudhomme, y del embajador del Tour de Francia, Bernard Thévenet.

Ceremonia oficial en el podio del interior del Village (solo podrá seguirse desde el interior del Village). Contará con la presencia de los representantes electos implicados en el Tour de Francia 2026, del director del Tour de Francia, Christian Prudhomme, y del embajador del Tour de Francia, Bernard Thévenet. 12.20 h. Se ofrecerán diversas actuaciones y animaciones desde el podio situado frente a las gradas del Parc Francolí, a cargo de distintos patrocinadores del evento.

Se ofrecerán diversas actuaciones y animaciones desde el podio situado frente a las gradas del Parc Francolí, a cargo de distintos patrocinadores del evento. 12.35 h – 13.35 h. Desfile de todos los corredores por la zona del podio, equipo por equipo, y control de firmas.

Desfile de todos los corredores por la zona del podio, equipo por equipo, y control de firmas. 13.35 h. Preparación de la salida, entrevistas y retransmisión televisiva en directo. En la zona mixta. A partir de las 13.35 h, los corredores se dirigirán a la línea de salida. Antes, durante la presentación de los equipos, algunos de ellos pasarán por la zona mixta para conceder entrevistas.

Preparación de la salida, entrevistas y retransmisión televisiva en directo. En la zona mixta. A partir de las 13.35 h, los corredores se dirigirán a la línea de salida. Antes, durante la presentación de los equipos, algunos de ellos pasarán por la zona mixta para conceder entrevistas. 13.44 h. Cuenta atrás de un minuto para la salida neutralizada.

Cuenta atrás de un minuto para la salida neutralizada. 13.45 h. Salida neutralizada desde la rambla President Francesc Macià, a veinte metros de la Torre dels Vents. El corte de cinta y la salida oficial con la bandera correrán a cargo del alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales.

Salida neutralizada desde la rambla President Francesc Macià, a veinte metros de la Torre dels Vents. El corte de cinta y la salida oficial con la bandera correrán a cargo del alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales. 13.50 h. El alcalde de Tarragona atenderá a los medios de comunicación desde la misma línea de la salida neutralizada. Lo hará desde la parte central de la rambla President Francesc Macià, acercándose a las vallas del lateral derecho (mirando hacia el Balcón del Mediterráneo).

El alcalde de Tarragona atenderá a los medios de comunicación desde la misma línea de la salida neutralizada. Lo hará desde la parte central de la rambla President Francesc Macià, acercándose a las vallas del lateral derecho (mirando hacia el Balcón del Mediterráneo). 13.56 h. Salida real desde el kilómetro 0, situado en la N-340, a la altura del pasaje Savinosa.

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