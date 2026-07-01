Estas son las cuatro pirotecnias que competirán en el Concurs de Focs 2026 de Tarragona hasta este domingo

Este miércoles empieza oficialmente la 34ª edición del Concurs Internacional de Focs Artificials Ciutat de Tarragona, que se celebrará cada noche a las a las 22:30 horas hasta el 4 de julio. Este pasado martes, 30 de julio, tuvo lugar, como acto inaugural, un espectáculo con más de 500 drones dedicado a uno de los grandes acontecimientos de este verano en Tarragona: el Tour de Francia, que dejó maravillado al público presente en el Passeig de les Palmeres y el Parc de l'Amfiteatre.

La edición de este año contará con dos pirotecnias extranjeras y dos del Estado español. Participarán la pirotecnia italiana Carmine Lieto, histórica y al mismo tiempo en constante evolución, que combina la tradición artesanal italiana con una apuesta continua por la innovación técnica y que abrirá el concurso este miércoles 1 de julio. Al día siguiente, jueves 2 de julio, será el turno de Pirotecnia de Alto Palancia S.L., de la Comunitat Valenciana, que pese a contar con solo dos años de trayectoria ya ha obtenido diversos premios y reconocimientos.

El viernes 3 actuará Fuegos Artificiales Josman S.L., de Galicia, una empresa histórica que repite participación tras concursar en 2024. Finalmente, la noche del 4 de julio será el turno de Caffero GmbH, de los Países Bajos, una compañía especializada en espectáculos pirotécnicos de alta tecnología y efectos especiales, creada recientemente en 2020. El certamen cuenta un año más con la implicación del Ayuntamiento de Granollers y de Endesa como patrocinador.

Novedad gastronómica y mejor sonoridad

Fruto del trabajo coordinado con varias comparsas del Carnaval de Tarragona, este año se ofrece en la explanada situada frente a la playa de El Miracle un servicio de bocadillos y bebidas a precios populares, acompañado de música, durante los días del Concurs de Focs, así como se hizo con el espectáculo de drones. De este modo, se amplía la oferta gastronómica de la ciudad en torno al evento. El horario será de tarde y noche hasta la 1:00 de la madrugada, excepto durante el desarrollo de los espectáculos de fuegos artificiales y drones.

La nueva configuración de la zona de playa, tras la retirada de la plataforma, ha permitido una nueva distribución del público que desee asistir a los espectáculos de fuegos artificiales y al espectáculo de drones del 30 de junio. Ahora se amplía la zona óptima de visión y sonido a lo largo y ancho del espacio que antes ocupaba la plataforma y de la playa situada frente a ella.

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El Concurs apuesta por una cultura más accesible y abierta a toda la ciudadanía. En este sentido, Tarragona Ràdio ofrecerá en directo, durante las cuatro noches del concurso, una retransmisión con audiodescripción dirigida a personas con discapacidad visual.