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El Anfiteatro de Tarragona, el primer monumento romano del mundo en aplicar la realidad mixta para el visitante

Una experiencia pionera permite revivir un día de un gladiador romano con tecnología de última generación, complementaria a la visita al monumento

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El alcalde de Tarragona, Rubñen Viñuales (izq.) y el concejal de Patrimonio, Nacho García, probando la nueva experiencia de realidad mixta en el Anfiteatro.

El alcalde de Tarragona, Rubñen Viñuales (izq.) y el concejal de Patrimonio, Nacho García, probando la nueva experiencia de realidad mixta en el Anfiteatro. / J.C. Borrachero / Ayuntamiento de Tarragona

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Jan Magarolas

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Tarragona
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Tarragona da un paso más para acercar su rico patrimonio histórico romano a los visitantes de los monumentos. Este miércoles se ha convertido en la primera ciudad del mundo en aplicar una experiencia inmersiva de realidad mixta en un yacimiento de origen romano, como la que se ha presentado en el Anfiteatro. La propuesta se llama El Clam de Tàrraco, está impulsada por WeRiseUp y permite al espectador, a través de unas gafas de realidad virtual, adentrarse en varias escenas de época romana con gladiadores en la arena y el público en las gradas.

La experiencia, que tiene una duración aproximada de 12 minutos y un coste de 7 euros, quiere ser un complemento adicional de la visita convencional al monumento. Siguiendo la normativa para un yacimiento que es Patrimonio Mundial de la Unesco, el equipamiento de la propuesta es temporal y reversible, y no ha requerido ninguna intervención física en el Anfiteatro.

Un día en la vida de un gladiador

La propuesta está impulsada por WeRiseUp, una joint venture entre PortAventura World y Vekoma, y se ha presentado este miércoles en el monumento. Utiliza gafas de realidad mixta de última generación que combinan la observación directa del espacio con recreaciones digitales; de esta manera, el visitante podrá vivir una experiencia inmersiva sin dejar de percibir en ningún momento el espacio real y el valor arqueológico excepcional del Anfiteatro.

La experiencia se ha diseñado como un complemento de la visita habitual al monumento de origen romano, con unos 2.000 años de historia, y se ha creado sin necesidad de realizar ninguna intervención física permanente. Todo el material y equipamiento instalado es provisional y puede retirarse, siguiendo criterios de mínima afectación y de preservación integral de este espacio declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, indican desde el Ayuntamiento de Tarragona.

A través de la historia de un joven aspirante a gladiador, los participantes podrán descubrir cómo era un día de grandes juegos en la capital de la Hispania Citerior, conocer los secretos del edificio y asistir virtualmente a escenas vinculadas a los espectáculos que tenían lugar allí en época romana. La experiencia ya está disponible en el Anfiteatro de Tarragona, de forma voluntaria para los visitantes del monumento, y tiene una duración aproximada de 12 minutos y un coste de 7 euros, adicional a la entrada habitual.

Niños con las gafas de la nueva experiencia de realidad mixta del Anfiteatro de Tarragona.

Niños con las gafas de la nueva experiencia de realidad mixta del Anfiteatro de Tarragona. / J.C. Borrachero / Ayuntamiento de Tarragona

En el acto de presentación, el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha querido probar las gafas y la experiencia y ha destacado el patrimonio de la ciudad como "uno de sus grandes activos culturales, identitarios y de proyección de futuro". La incorporación de la realidad mixta a la visita del Anfiteatro permite "explicar la historia con nuevos lenguajes, llegar a nuevos públicos y ofrecer una visita más cercana, comprensible y emocionante", ha explicado Viñuales, que ha reivindicado que la ciudad se adapte a las nuevas tecnologías para acercar el patrimonio al visitante.

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Por su parte, el CEO de WeRiseUp, Andreu Tobella, ha dicho que El Clam de Tàrraco representa "una nueva forma de acercar el patrimonio a las personas, poniéndolas en el centro y dotándolas de un contexto preciso e interactivo". "Gracias a la combinación de tecnología e historia, el Anfiteatro de Tarragona se convierte en el punto de partida de una nueva categoría de experiencias culturales inmersivas que dialogan entre pasado y futuro", ha dicho Tobella.

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