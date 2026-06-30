Sucesos
Los Mossos d'Esquadra detienen a un hombre en Valls por tres robos con violencia
El detenido, de 39 años, abordaba a las víctimas por la espalda para sustraerles las cadenas de oro que portaban
Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado viernes a un hombre de 39 años como presunto autor de tres delitos de robo con violencia e intimidación y otro de lesiones en Valls (Tarragona), informa el cuerpo policial este martes en un comunicado.
El detenido pasó este domingo a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Valls, después de llevar a cabo presuntamente los tres robos el mismo día de su detención, en los que el asaltante abordaba a las víctimas por la espalda para robar las cadenas de oro que llevaban puestas.
Finalmente, las patrullas policiales desplegadas por el centro de Valls localizaron e interceptaron al individuo cuando intentaba ocultarse en el parking subterráneo de un establecimiento comercial, logrando recuperar una de las cadenas de oro sustraídas y que ya ha sido devuelta a su propietaria.
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