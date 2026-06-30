Una inversión millonaria para descarbonización impulsará al Port de Tarragona como 'hub' de cruceros

El Port de Tarragona se posiciona como un nuevo polo de atracción para el tráfico de cruceros en el Mediterráneo en un momento en que otros grandes puertos, como el de Barcelona, avanzan hacia un endurecimiento de las restricciones a esta actividad. En este contexto, la infraestructura tarraconense busca diferenciarse alineando su estrategia con las políticas europeas de sostenibilidad y descarbonización, con el objetivo de consolidarse como un destino portuario más limpio y competitivo para las navieras.

Esta apuesta se materializa en un ambicioso proceso de electrificación de los muelles que permitirá, a partir de la temporada de 2028, que los cruceros atracados puedan conectarse a la red eléctrica terrestre, apagar sus motores auxiliares y reducir de forma notable las emisiones contaminantes y el ruido. A lo largo de este año 2026, más de 80 cruceros harán parada en Tarragona, llevando a la ciudad unos 160.000 cruceristas.

El presidente de la Autoritat Portuària de Tarragona (APT), Santiago Castellà, define la actuación como "imprescindible y de mucho impacto para el territorio", en la línea del modelo turístico que busca el territorio, con cruceros de alto valor y de poca incidencia ambiental. Por su parte, el alcalde de la ciudad, Rubén Viñuales, subraya el interés que puede empezar a suscitar Tarragona a "cierto tipo de cruceros que no se sientan cómodos con las regulaciones de Barcelona".

El ahorro económico para las empresas y la reducción de la contaminación son dos de los elementos clave con los que la ciudad y el territorio aspiran a reforzar su papel como alternativa en el mapa crucerista mediterráneo y a consolidar un modelo portuario más sostenible y adaptado a las exigencias ambientales actuales.

Un proyecto de seis fases

Este mes de junio han empezado las obras en el Port de Tarragona para la instalación de un sistema que permite a los barcos de cruceros conectarse a la red eléctrica en el puerto y apagar sus motores auxiliares durante su estancia en Tarragona, reduciendo las emisiones contaminantes y el ruido. Este dispositivo recibe el nombre de OPS, por sus siglas en inglés de Onshore Power Supply. La operación cuenta con una inversión total de 22 millones de euros, aportados en un 70% por la APT. El resto, cerca de 6,6 millones, será financiado a través de la Unión Europea.

Las obras se desarrollan en el Muelle de Balears, el único del Port habilitado con una terminal de cruceros. Por el momento, consisten en la concentración del material, ya que la obra civil empezará, según fuentes del Port, este próximo mes de julio. Está previsto que entre en funcionamiento en marzo de 2028. Esta medida reducirá de forma significativa las emisiones de gases de efecto invernadero, la presencia de otros contaminantes atmosféricos como NOx, SOx y partículas en suspensión, así como el ruido y las vibraciones en los espacios sociales del puerto, como el espacio del Km 0.

Imagen que muestra la electrificación del Puerto de Tarragona.

El proyecto de implantación de los OPS en el Muelle de Balears consta de seis grandes actuaciones, que abarcan desde el suministro de energía desde la subestación eléctrica situada fuera del Port hasta la conexión final a los buques. La primera de estas actuaciones consiste en la instalación de una línea subterránea de más de 3 kilómetros de media tensión (25 kV), desde la subestación que Endesa tiene en Bonavista hasta la que será la estación transformadora principal.

La construcción de esta estación, que alimentará el sistema OPS y también la Zona d'Activitats Logístiques del Port, es la segunda operación. Esta es la primera construcción que ha licitado, a fecha de hoy, la APT, junto a una segunda estación que corresponde a un centro de distribución y protección en el Muelle de Balears, encargado de recibir la energía, distribuirla a través de la red subterránea del puerto y garantizar un suministro seguro y de calidad para la conexión de los cruceros a la red eléctrica. Esta segunda estación corresponde a la sexta fase del proyecto.

Dentro de las otras acciones, el tercer paquete de trabajo comprende la creación de cerca de 3,4 kilómetros de líneas subterráneas de media tensión, así como los puntos de conexión de la estación transformadora, incluyendo unos tramos que pasarán por el Muelle de Catalunya. La cuarta actuación consiste en la perforación horizontal de 640 metros de longitud para la instalación de una tubería con cables de media tensión. En la quinta acción, al final del proyecto, la APT instalará todo el cableado de punta a punta del sistema y lo dejará listo para usarse.

El primer crucero de la temporada en el Port de Tarragona. Este 2026 pasarán más de 80 barcos con 160.000 pasajeros. / Port de Tarragona

La descarbonización del Port

Xavi Quintana, responsable de la división de Transición Energética de la APT, está al frente de las actuaciones y del proyecto de los OPS. Indica que el sistema está pensado para la conexión simultánea de dos cruceros en el Muelle de Balears gracias a la potencia de 10 MW de la instalación: "Se podrá conectar un crucero mediano de 8 MW o dos cruceros pequeños de 4 MW cada uno. Los yates pequeños también se podrán vincular a los OPS, aunque al final esto está pensado para los grandes barcos, que contaminan más".

Según Quintana, el Port cifra la reducción de la contaminación en 4.500 toneladas de CO₂ anuales, además de disminuir emisiones contaminantes locales, como óxidos de nitrógeno y partículas, lo que equivaldría aproximadamente a las emisiones de 3.000 coches en un año. "La actuación mejorará de forma directa la calidad ambiental del entorno portuario y urbano, por lo que es una infraestructura clave en la estrategia de transición energética y de descarbonización del Port", explica.

Quintana señala que la apuesta de la APT tiene dos sentidos: "Disminuir el coste medioambiental, ya que los cruceros dejarán de emitir dióxido de carbono y de contaminar acústicamente, al tener apagados los motores". "Las empresas cruceristas ya nos están preguntando cuándo lo pondremos en marcha; si Tarragona quiere seguir teniendo cruceros, debemos apostar por los OPS", señala el técnico. En este sentido, Quintana asegura que otros puertos siguen la línea del de Tarragona, como Barcelona, Valencia, Bilbao y, más avanzados, Cádiz y Mallorca.

También en el marco de su estrategia de descarbonización de la actividad portuaria, la APT ha aprobado recientemente un paquete de inversiones privadas de más de 53 millones de euros para modernizar y optimizar la cadena logística del sector agroalimentario. El proyecto contempla la construcción de seis nuevos almacenes mecanizados, la adaptación de dos naves para dar prioridad al transporte ferroviario y la instalación de dos sistemas de cintas transportadoras cubiertas que trasladarán la mercancía directamente desde los barcos hasta los almacenes. Este conjunto de medidas agilizarán la operativa de desestiba y reducirán las emisiones de CO₂ y la circulación de camiones, y se aumentará la capacidad de movimiento en 1,85 millones de toneladas de productos agroalimentarios al año.

Tarragona, más atractiva

Sin embargo, la instalación de los OPS no se limitará a los cruceros, sino que también servirá a los buques de mercancías que atracan en el Muelle de Andalucía. Precisamente en una información avanzada por EL PERIÓDICO en mayo, los gigantes del transporte mundial Cosco y PTP anunciaron su intención de ubicar en Tarragona un nodo logístico estratégico en el Mediterráneo. A pesar de que cuando se diseñó el sistema OPS en el Port no se contaba con esta apuesta internacional, los barcos de las empresas china y argentina se beneficiarán de las conexiones, al pasar la instalación junto a su explotación del Muelle de Andalucía. El presidente del Port confirma a este medio que Cosco está interesado en la conexión: "Los OPS sintetizan muy bien el momento en el que nos encontramos los puertos de descarbonización y electrificación; este es el futuro".

En este sentido, y con unas instalaciones cada vez más sostenibles medioambientalmente, el Port aparece como una opción más a la hora de amarrar los barcos. Fuentes técnicas de la APT señalan el "ahorro económico que supondrán las tasas impuestas por la UE en contra de la contaminación", si los cruceros se conectan a la red eléctrica. Una línea que coincide "con la voluntad de las navieras y de las empresas de cruceros de explicarse ecológicamente, más allá de los requerimientos europeos", explica Castellà.

Fuentes de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros dan la razón al creciente interés de Tarragona e indican que la ciudad resulta "un destino de cruceros muy atractivo y competitivo", en parte, gracias a una "innovadora terminal de cruceros que brinda una buena respuesta a las necesidades del sector".

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De este modo, Tarragona se reivindica como una alternativa fiable y atractiva ante un contexto de restricciones que vive el Port de Barcelona acerca de los cruceros. "Habrá cierto tipo de cruceros que no se sientan cómodos con las regulaciones de Barcelona y es evidente que nos podemos beneficiar de ello", apunta el alcalde Viñuales, que revela el modelo crucerista que busca el territorio del sur de Catalunya: "Aquí tenemos cruceros de pequeño y mediano formato y es lo que queremos mantener, apostamos por cruceros de alto nivel, que dejen más gasto en la ciudad y menos afluencia de gente". Todo esto responde a una estrategia basada en la sostenibilidad en tres dimensiones: económica, social y medioambiental.