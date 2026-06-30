Los clubes ciclistas de Tarragona y Granollers llaman a aprovechar "el impulso del Tour" para relanzar las entidades

Tarragona y Granollers se visten de gala para acoger dos de las tres etapas del Grand Départ del Tour de Francia 2026, los días 5 y 6 de julio. Será una oportunidad única para promocionar estas ciudades, pero también "un sueño hecho realidad" para los amantes del ciclismo. Los clubes ciclistas de Tarragona y Granollers, de hecho, viven con entusiasmo los días previos al inicio de la ronda francesa y esperan que "el impulso del Tour" revierta positivamente en las entidades. Crear una mayor afición entre la población, acercar a más ciclistas aficionados a los clubes, impulsar el auge del ciclismo femenino o reabrir debates históricos sobre la convivencia entre coches y bicicletas y la seguridad en las carreteras son algunas de las 'herencias' que esperan de este acontecimiento.

Este domingo, la Grande Boucle pisará Tarragona por primera vez en su historia. Lo hará, además, como punto de partida de la primera etapa en línea de la ronda, después de la contrarreloj del sábado en Barcelona. La cita es especialmente esperada por los miembros del Club Ciclista Campclar. Se trata de la entidad ciclista de referencia de la ciudad y del Camp de Tarragona. Con casi 350 socios y 40 años de trayectoria, es uno de los equipos de formación con mayor peso a nivel catalán.

Por sus filas han pasado corredores que han dado el salto al profesionalismo. Uno de ellos es Joel Nicolau, cuyo equipo, Caja Rural, confirmó este mismo lunes que participará en el Tour. "Intentamos fomentar el ciclismo de base y que alguno pueda dar el salto al profesionalismo. El problema es que el ciclismo no está tan bien pagado como el fútbol", lamenta Diego Boss, presidente del Club Ciclista Campclar. "Si un ciclista da el salto a la categoría superior, no recibimos ninguna compensación económica por su formación", se queja Boss.

Más allá de las dificultades económicas para sostener el club, la ilusión por acoger el Tour es enorme entre sus miembros. Hasta el punto de que muchos de ellos participarán como voluntarios en la organización. "Hay gente de Tarragona que ha ido a ver la carrera a Francia y ahora la tenemos en casa. Para nosotros es lo máximo", expresa con entusiasmo.

Muchas ganas en Granollers

Desde Granollers viven el paso del Tour como un hito histórico sin precedentes. Aunque la carrera ciclista por excelencia ya pasó por la ciudad en 1957, 1965 y 2009, nunca hasta ahora se había organizado una salida de etapa. Los miembros históricos del Club Ciclista Granollers aseguran que "el encanto" que tiene una salida no es comparable.

"Tenemos que poder disfrutar de un acontecimiento único que nos traen a casa", exclama Toni Dorsé, miembro del club y uno de los históricos de la entidad. Más allá de las horas de inmersión en el 'universo Tour' durante la mañana del lunes, el Club Ciclista Granollers no quiere dejar escapar la oportunidad de promover el uso de la bicicleta desde el mismo momento en que pase el último corredor. "Habrá un mayor interés por la bicicleta y deberíamos aprovechar el 'boom' inicial", defiende Dorsé, consciente de que en la capital del Vallès el deporte que manda es, sobre todo, el balonmano, que incluso llevó hasta Granollers las rondas previas de los Juegos Olímpicos de 1992, y de que también tiene un gran impacto la Media Maratón.

Esta percepción de buenas perspectivas también la comparte Boss, que desea que la salida de etapa y la capacidad organizativa de la prueba "motiven" a los chicos y chicas a coger la bicicleta. "Ojalá sea un impulso para volver a tener escuelas de ciclismo", señala. La bicicleta reivindica Dorsé, es "un deporte muy bonito" que vive un auge generalizado en todo el país. "Será un deporte con mucho futuro", augura. Desde el Club Ciclista Granollers consideran que la incorporación de la mujer al ciclismo es uno de los hitos clave y ya han contactado con algunos equipos femeninos para crear una sección propia dentro de la entidad.

Romper el estigma

En la otra cara de la moneda, uno de los inconvenientes que sigue teniendo el mundo de la bicicleta es la seguridad en las carreteras. "Todos los ciclistas somos conductores y no se nos debe ver como dos bandos enfrentados", defiende Dorsé, quien reclama mejores infraestructuras para garantizar la seguridad de todos los usuarios. El miembro del Club Ciclista Granollers lamenta que actualmente haya muchas carreteras "sin arcenes o mal señalizadas", lo que obliga a los ciclistas a circular por la calzada, aumentando así su riesgo. Si las administraciones no se implican para impulsar este tipo de mejoras, asegura, nunca existirá "la seguridad necesaria" para los ciclistas.

Por su parte, Boss reconoce que en los últimos años el ciclismo "se ha vuelto más peligroso por la cantidad de vehículos que hay" en las carreteras. Al mismo tiempo, reclama la posibilidad de disponer de algunos circuitos seguros para que los jóvenes puedan entrenar en buenas condiciones, ya que reconoce que "los padres consideran que es un deporte muy peligroso". Otro inconveniente es que el ciclismo "es caro": "Antes las bicicletas eran baratas, pero ahora una bicicleta 'normalita' para competir ya cuesta entre 3.000 y 4.000 euros y no todo el mundo puede permitírsela". A esta cantidad hay que añadir el material, como el casco, las licencias y los reconocimientos médicos.

El Club Ciclista Granollers vive esta salida de etapa del Tour en un momento importante de su historia. El próximo año la entidad celebrará su centenario con un espíritu de renovación. Actualmente, cuenta con 110 socios, una cifra muy inferior a los más de 250 que tenía hace apenas 25 años. Además, la mayoría de sus miembros son hombres que ya han superado la cincuentena y se dedican exclusivamente al ciclismo de carretera. Rejuvenecer la entidad, incorporar una sección femenina y hacer frente al auge del gravel y la BTT son algunos de los retos que se han marcado para conmemorar sus 100 años.

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Para empezar a calentar motores, y coincidiendo con la etapa del Tour, el Club Ciclista Granollers ha confeccionado un maillot conmemorativo de este acontecimiento. La prenda, que se presentará el mismo 6 de julio, mantiene los colores corporativos de la entidad, el azul y el blanco, e incorpora el amarillo característico de la ronda francesa. Y es que la vinculación de la entidad con la Grande Boucle viene de lejos. Además de las tres ocasiones anteriores en las que el Tour pasó por Granollers, el Club Ciclista Granollers organiza desde hace 32 años una salida en bicicleta para asistir a alguna de las etapas reina, como la del Tourmalet. Este año, sin embargo, es el Tour el que viene a casa.