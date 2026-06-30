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Colaboración territorial

El Área Metropolitana de Tarragona crea una agencia para atraer inversiones y competitividad

La adhesión de siete nuevos ayuntamientos amplía la cooperación territorial del ente metropolitano

REPORTAJE | El reto del transporte une a los ocho municipios que se sumarán al Área Metropolitana de Tarragona

ENTREVISTA | Roc Muñoz, presidente del Área Metropolitana de Tarragona: "Barcelona es un referente, pero compararnos es imposible"

Alcaldes y representantes de los 14 municipios que forman parte del Área Metropolitana de Tarragona.

Alcaldes y representantes de los 14 municipios que forman parte del Área Metropolitana de Tarragona. / AMT

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Jan Magarolas

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Tarragona
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La Associació per a l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona, organismo que trabaja por la futura creación del Área Metropolitana de Tarragona (AMT), ha aprobado este martes la creación de la Agència Metropolitana de Competitivitat i Atracció d'Inversions del Camp de Tarragona, que tendrá el objetivo de unificar la gestión administrativa burocrática y planificar el suelo industrial de forma conjunta para que tenga más atractivo para posibles inversiones. El presidente del ente, Roc Muñoz, ha remarcado la intención que el AMT coja su propio camino: "No queremos copiar ningún otro modelo, queremos crear el nuestro propio".

La agrupación municipal ha realizado hoy la segunda asamblea, tras la fundacional que tuvo lugar el pasado octubre y que eligió los cargos orgánicos con los primeros siete municipios. La reunión de este martes también ha servido para la ampliación del AMT con hasta siete municipios más, como ya avanzó EL PERIÓDICO: Altafulla, els Pallaresos, la Pobla de Mafumet, el Catllar, Creixell, els Garidells i Vespella de Gaià. Estos ayuntamientos, junto al del Vendrell, que lo hizo mediante un acuerdo de colaboración, se suman a una área que ya ronda los 430.000 habitantes y una superficie de más de 360 km².

En la asamblea, que ha tenido lugar en la sede de la Autoritat Portuària de Tarragona, han participado los alcaldes de los municipios fundadores, con responsabilidad orgánica en la organización, así como de los nuevos miembros.

Una nueva herramienta

El órgano metropolitano ha aprobado el plan de impulso de la futura Agència Metropolitana de Competitivitat i Atracció d'Inversions del Camp de Tarragona, un paso que permitirá iniciar el despliegue de este nuevo instrumento para reforzar la proyección económica del territorio. El plan contempla avanzar en su constitución con criterios de eficiencia, sostenibilidad y transparencia, además de poner en marcha líneas de trabajo centradas en la marca territorial, el mapa de activos, el suelo disponible, los proyectos europeos y la elaboración de indicadores metropolitanos.

La agencia tendrá como misión impulsar la competitividad del Camp de Tarragona mediante la captación de inversiones, la promoción exterior del territorio y el desarrollo de ecosistemas de innovación, conocimiento y talento. En una primera fase funcionará bajo el paraguas de la asociación municipal, mientras se trabaja en la creación de una figura jurídica propia.

La segunda asamblea del AMT, que ha tenido lugar este martes en el Port de Tarragona.

La segunda asamblea del AMT, que ha tenido lugar este martes en el Port de Tarragona. / AMTt

La finalidad del nuevo organismo creado para captar inversiones y mejorar en competitividad, según ha apuntado el alcalde de Tarragona y vocal de la asociación, Rubén Viñuales, es "posicionar al Camp de Tarragona como un referente del sur de Europa en competitividad, innovación, transición verde y calidad de vida". Se reflejan, en este sentido, en los ejemplos de Göteborg (Suecia) o Eindhoven (Países Bajos). Por su parte, la alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, ha explicado que los municipios ya actúan "de facto" como una área metropolitana pero que "se necesitan las herramientas para hacerlo de forma más eficiente".

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La asamblea ha aprobado la incorporación de seis municipios de la comarca del Tarragonès y uno del Alt Camp, por lo que la AMT ya cuenta con 14 municipios tarraconenses. A estos hay que sumarle el Ayuntamiento del Vendrell, que se adhirió al proyecto metropolitano a través de un acuerdo de colaboración, por lo que pasó a formar parte del ente metropolitano con voz pero sin voto. En este sentido, Muñoz, que también es alcalde de La Canonja, ha afirmado que habrá nuevos municipios en las próximas asambleas: "No pararemos aquí, pero no hay que hacerlo de forma exagerada".

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