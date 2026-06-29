Movilidad
Ferrmed avisa del colapso del Corredor Mediterráneo si no se duplican las infraestructuras ferroviarias de Barcelona y Tarragona
La asociación pide la modernización de Rodalies en Barcelona y Tarragona y el ancho internacional de la línea que conecta con Francia como "una apuesta de mínimos"
ADVERTENCIA | Un estudio advierte del "colapso ferroviario" en el sur de Catalunya con la entrada en funcionamiento del Corredor Mediterráneo
Duplicación de la infraestructura ferroviaria del sur de Catalunya, adaptación al ancho internacional de todas las vías catalanas y construcción de una decena de terminales ferroviarias en todo el territorio. Esta es la receta que plantea Ferrmed, la asociación de promoción del transporte de mercancías por tren, ante la próxima entrada en funcionamiento del Corredor Mediterráneo, algo que avisan que colapsará el sistema al no poder asumir la gran cantidad de tráfico que conllevará.
El lobby del sector ferroviario ha realizado este lunes su asamblea en las instalaciones del Port de Tarragona, donde ha aprovechado para explicar las conclusiones de su propio estudio, enfocado a analizar las posibilidades y carencias del sistema catalán con la llegada del Corredor Mediterráneo. El presidente de Ferrmed, Joan Amorós, ha pedido una inversión millonaria para las infraestructuras que afectan a la movilidad de pasajeros y mercancías, así como el compromiso de las administraciones públicas como la Generalitat y el Estado, y ha listado unas prioridades para evitar lo que ha calificado como "una situación grave" con el Corredor Mediterráneo.
El estudio de Ferrmed, realizado hace dos años, ha contado con la participación de hasta 24 expertos de varios países con más de 45.000 horas invertidas, y se han analizado 77.000 kilómetros de toda la red europea, contando el tráfico por carretera, por ferrocarril y por mar. Con las conclusiones y la conferencia en Tarragona, la asociación pretende un Corredor "a la altura de los grandes ejes europeos, atractivo para todos los actores". Estas conclusiones llegan un mes después de la advertencia de Mercaderies per l'Interior del "colapso ferroviario" en el sur de Catalunya con la entrada en funcionamiento del Corredor Mediterráneo.
"Los trenes no cabrán"
Tarragona y su puerto están situados en la 'T' que forma la conexión con Barcelona hacia el noreste, la vía hacia Lleida y Zaragoza por el noroeste y el Corredor del Ebro hacia el sur. El estudio de Ferrmed analiza "la importancia de este nudo y de desarrollar infraestructuras ferroviarias a tiempo para evitar cuellos de botella" entre el transporte de mercancías y de pasajeros. "No podemos ir contra la carretera pero debemos combinar bien el transporte. El de Barcelona y Tarragona es el tercer 'hub' más importante de Europa", avisa Amorós.
Para evitar el colapso de la infraestructura ferroviaria con la entrada en funcionamiento del Corredor, aseguran, es necesaria una gran inversión en el sector. Ferrmed calcula que, con una inversión de 7.000 millones de euros se podría realizar "una apuesta de mínimos", entre los que se incluye la revisión y la modernización de la infraestructura de Rodalies de Barcelona y Tarragona, la nueva línea de mercancías entre Martorell y Sant Celoni, el cambio de ancho ibérico a internacional de la línea Barcelona-Girona-Portbou, la recuperación de la línea ferroviaria entre Sant Vicenç de Calders, Roda de Berà, Constantí y Reus y la construcción de nuevos accesos a los puertos de Barcelona y Tarragona.
En esta lista de "actuaciones urgentes", como lo ha calificado Amorós, también se apunta la necesidad de una decena de nuevas terminales en todo el territorio catalán, del conjunto de 425 en toda Europa. Esta cifra es el resultado de un cálculo de las infraestructuras necesarias que debería tener la Unión Europea si quiere conseguir el 30% del transporte de mercancías marcado por la Comisión Europea. En la provincia de Tarragona, Ferrmed sitúa estas nuevas terminales en Montblanc, L'Arboç (Baix Penedès), L'Aldea (Baix Ebre), Valls-Nulles y el nudo intermodal de Vila-seca, además de ampliar la de Constantí (Tarragonès) y finalizar la de La Boella (Port de Tarragona).
Joan Amorós ha remarcado la importancia de duplicar infraestructuras como las de Martorell-Sant Celoni y la línea Tarragona-Barcelona, incluso ha apuntado a la petición de Ferrmed para reunirse con el ministro de Transportes del Gobierno. De los flujos de mercancías más importantes de Catalunya, destacan las más de 166.000 toneladas diarias entre Tarragona y Barcelona: "Si debemos hacer pasar todos los trenes por aquí, no cabrán; las líneas de mercancías y pasajeros se deben separar", ha concluido.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sánchez responde a Page: 'Los que ahora piden elecciones son los que propiciaron un Gobierno del PP en 2016
- Los dueños venezolanos de la empresa que pagó 1 millón a Zapatero y sus hijas se asociaron con directivos de Plus Ultra días antes del rescate
- Dos muertos en un choque en Barcelona provocado por un conductor temerario que huía de la policía
- Así quedan los dieciseisavos de final del Mundial, al completo: todos los cruces, fechas y horarios
- La OCU recuerda la fecha del nuevo cambio en los ascensores: desde el 1 de julio habrá otra obligación para las comunidades
- Audiencias TV ayer: 'El show de Paz' comienza discreto, 'La Voz Kids' lidera la noche y La Sexta recupera su ventaja sobre 'Malas Lenguas Noche
- Las cinco carreras con nota de corte de 5 y alta empleabilidad
- Cinco jueces estudiarán el 13 de julio si salvan del jurado a Begoña Gómez, que suma un nuevo recurso por el silencio de Peinado sobre pruebas a su favor