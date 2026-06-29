Ferrmed avisa del colapso del Corredor Mediterráneo si no se duplican las infraestructuras ferroviarias de Barcelona y Tarragona

Duplicación de la infraestructura ferroviaria del sur de Catalunya, adaptación al ancho internacional de todas las vías catalanas y construcción de una decena de terminales ferroviarias en todo el territorio. Esta es la receta que plantea Ferrmed, la asociación de promoción del transporte de mercancías por tren, ante la próxima entrada en funcionamiento del Corredor Mediterráneo, algo que avisan que colapsará el sistema al no poder asumir la gran cantidad de tráfico que conllevará.

El lobby del sector ferroviario ha realizado este lunes su asamblea en las instalaciones del Port de Tarragona, donde ha aprovechado para explicar las conclusiones de su propio estudio, enfocado a analizar las posibilidades y carencias del sistema catalán con la llegada del Corredor Mediterráneo. El presidente de Ferrmed, Joan Amorós, ha pedido una inversión millonaria para las infraestructuras que afectan a la movilidad de pasajeros y mercancías, así como el compromiso de las administraciones públicas como la Generalitat y el Estado, y ha listado unas prioridades para evitar lo que ha calificado como "una situación grave" con el Corredor Mediterráneo.

El estudio de Ferrmed, realizado hace dos años, ha contado con la participación de hasta 24 expertos de varios países con más de 45.000 horas invertidas, y se han analizado 77.000 kilómetros de toda la red europea, contando el tráfico por carretera, por ferrocarril y por mar. Con las conclusiones y la conferencia en Tarragona, la asociación pretende un Corredor "a la altura de los grandes ejes europeos, atractivo para todos los actores". Estas conclusiones llegan un mes después de la advertencia de Mercaderies per l'Interior del "colapso ferroviario" en el sur de Catalunya con la entrada en funcionamiento del Corredor Mediterráneo.

"Los trenes no cabrán"

Tarragona y su puerto están situados en la 'T' que forma la conexión con Barcelona hacia el noreste, la vía hacia Lleida y Zaragoza por el noroeste y el Corredor del Ebro hacia el sur. El estudio de Ferrmed analiza "la importancia de este nudo y de desarrollar infraestructuras ferroviarias a tiempo para evitar cuellos de botella" entre el transporte de mercancías y de pasajeros. "No podemos ir contra la carretera pero debemos combinar bien el transporte. El de Barcelona y Tarragona es el tercer 'hub' más importante de Europa", avisa Amorós.

Para evitar el colapso de la infraestructura ferroviaria con la entrada en funcionamiento del Corredor, aseguran, es necesaria una gran inversión en el sector. Ferrmed calcula que, con una inversión de 7.000 millones de euros se podría realizar "una apuesta de mínimos", entre los que se incluye la revisión y la modernización de la infraestructura de Rodalies de Barcelona y Tarragona, la nueva línea de mercancías entre Martorell y Sant Celoni, el cambio de ancho ibérico a internacional de la línea Barcelona-Girona-Portbou, la recuperación de la línea ferroviaria entre Sant Vicenç de Calders, Roda de Berà, Constantí y Reus y la construcción de nuevos accesos a los puertos de Barcelona y Tarragona.

En esta lista de "actuaciones urgentes", como lo ha calificado Amorós, también se apunta la necesidad de una decena de nuevas terminales en todo el territorio catalán, del conjunto de 425 en toda Europa. Esta cifra es el resultado de un cálculo de las infraestructuras necesarias que debería tener la Unión Europea si quiere conseguir el 30% del transporte de mercancías marcado por la Comisión Europea. En la provincia de Tarragona, Ferrmed sitúa estas nuevas terminales en Montblanc, L'Arboç (Baix Penedès), L'Aldea (Baix Ebre), Valls-Nulles y el nudo intermodal de Vila-seca, además de ampliar la de Constantí (Tarragonès) y finalizar la de La Boella (Port de Tarragona).

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Joan Amorós ha remarcado la importancia de duplicar infraestructuras como las de Martorell-Sant Celoni y la línea Tarragona-Barcelona, incluso ha apuntado a la petición de Ferrmed para reunirse con el ministro de Transportes del Gobierno. De los flujos de mercancías más importantes de Catalunya, destacan las más de 166.000 toneladas diarias entre Tarragona y Barcelona: "Si debemos hacer pasar todos los trenes por aquí, no cabrán; las líneas de mercancías y pasajeros se deben separar", ha concluido.