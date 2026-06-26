Dedicado al Tour
Pirotecnias participantes y novedades del Concurs de Focs Artificials 2026 de Tarragona, del 1 al 4 de julio
El Concurs de Focs Artificals 2026 de Tarragona dedicará el espectáculo inaugural, con 400 drones, al Tour de Francia
La próxima semana llega la 34ª edición del Concurs Internacional de Focs Artificials Ciutat de Tarragona, que se celebrará del 1 al 4 de julio a las 22:30 horas. El día anterior, el martes 30 de junio, tendrá lugar un espectáculo de drones a la misma hora a cargo de Flock Drone Art, que mostrará, con más de 500 drones, todo tipo de figuras adaptadas también a uno de los grandes acontecimientos de este verano en Tarragona: el Tour de Francia.
La edición de este año contará con dos pirotecnias extranjeras y dos del Estado español. Participarán la pirotecnia italiana Carmine Lieto, histórica y al mismo tiempo en constante evolución, que combina la tradición artesanal italiana con una apuesta continua por la innovación técnica y que abrirá el concurso el miércoles 1 de julio. Al día siguiente, jueves 2 de julio, será el turno de Pirotecnia de Alto Palancia S.L., de la Comunitat Valenciana, que pese a contar con solo dos años de trayectoria ya ha obtenido diversos premios y reconocimientos.
El viernes 3 actuará Fuegos Artificiales Josman S.L., de Galicia, una empresa histórica que repite participación tras concursar en 2024. Finalmente, la noche del 4 de julio será el turno de Caffero GmbH, de los Países Bajos, una compañía especializada en espectáculos pirotécnicos de alta tecnología y efectos especiales, creada recientemente en 2020. El certamen cuenta un año más con la implicación del Ayuntamiento de Granollers y de Endesa como patrocinador.
Novedad gastronómica y mejor sonoridad
Fruto del trabajo coordinado con varias comparsas del Carnaval de Tarragona, este año se ofrecerá en la explanada situada frente a la playa de El Miracle un servicio de bocadillos y bebidas a precios populares, acompañado de música, durante los días del Concurs de Focs y también la víspera, coincidiendo con el espectáculo de drones. De este modo, se amplía la oferta gastronómica de la ciudad en torno al evento. El horario será de tarde y noche hasta la 1:00 de la madrugada, excepto durante el desarrollo de los espectáculos de fuegos artificiales y drones.
La nueva configuración de la zona de playa, tras la retirada de la plataforma, ha permitido una nueva distribución del público que desee asistir a los espectáculos de fuegos artificiales y al espectáculo de drones del 30 de junio. Ahora se amplía la zona óptima de visión y sonido a lo largo y ancho del espacio que antes ocupaba la plataforma y de la playa situada frente a ella.
El Concurs apuesta por una cultura más accesible y abierta a toda la ciudadanía. En este sentido, Tarragona Ràdio ofrecerá en directo, durante las cuatro noches del concurso, una retransmisión con audiodescripción dirigida a personas con discapacidad visual.
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