Pirotecnias participantes y novedades del Concurs de Focs Artificials 2026 de Tarragona, del 1 al 4 de julio

La próxima semana llega la 34ª edición del Concurs Internacional de Focs Artificials Ciutat de Tarragona, que se celebrará del 1 al 4 de julio a las 22:30 horas. El día anterior, el martes 30 de junio, tendrá lugar un espectáculo de drones a la misma hora a cargo de Flock Drone Art, que mostrará, con más de 500 drones, todo tipo de figuras adaptadas también a uno de los grandes acontecimientos de este verano en Tarragona: el Tour de Francia.

La edición de este año contará con dos pirotecnias extranjeras y dos del Estado español. Participarán la pirotecnia italiana Carmine Lieto, histórica y al mismo tiempo en constante evolución, que combina la tradición artesanal italiana con una apuesta continua por la innovación técnica y que abrirá el concurso el miércoles 1 de julio. Al día siguiente, jueves 2 de julio, será el turno de Pirotecnia de Alto Palancia S.L., de la Comunitat Valenciana, que pese a contar con solo dos años de trayectoria ya ha obtenido diversos premios y reconocimientos.

El viernes 3 actuará Fuegos Artificiales Josman S.L., de Galicia, una empresa histórica que repite participación tras concursar en 2024. Finalmente, la noche del 4 de julio será el turno de Caffero GmbH, de los Países Bajos, una compañía especializada en espectáculos pirotécnicos de alta tecnología y efectos especiales, creada recientemente en 2020. El certamen cuenta un año más con la implicación del Ayuntamiento de Granollers y de Endesa como patrocinador.

Novedad gastronómica y mejor sonoridad

Fruto del trabajo coordinado con varias comparsas del Carnaval de Tarragona, este año se ofrecerá en la explanada situada frente a la playa de El Miracle un servicio de bocadillos y bebidas a precios populares, acompañado de música, durante los días del Concurs de Focs y también la víspera, coincidiendo con el espectáculo de drones. De este modo, se amplía la oferta gastronómica de la ciudad en torno al evento. El horario será de tarde y noche hasta la 1:00 de la madrugada, excepto durante el desarrollo de los espectáculos de fuegos artificiales y drones.

La nueva configuración de la zona de playa, tras la retirada de la plataforma, ha permitido una nueva distribución del público que desee asistir a los espectáculos de fuegos artificiales y al espectáculo de drones del 30 de junio. Ahora se amplía la zona óptima de visión y sonido a lo largo y ancho del espacio que antes ocupaba la plataforma y de la playa situada frente a ella.

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El Concurs apuesta por una cultura más accesible y abierta a toda la ciudadanía. En este sentido, Tarragona Ràdio ofrecerá en directo, durante las cuatro noches del concurso, una retransmisión con audiodescripción dirigida a personas con discapacidad visual.