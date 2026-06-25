Un turista extranjero de 74 años muere atropellado en un paso de peatones en Salou

Un hombre de 74 años murió el pasado 23 de junio en la población de Salou (Tarragonès), tras ser atropellado la avenida Joan Fuster. Los hechos tuvieron lugar sobre las 14:00 horas, cuando el hombre, de nacionalidad extranjera y que estaba alojado en un hotel de la zona, cruzó la carretera y, por causas que todavía se están investigando, fue atropellado por un coche. La conductora era una residente de Salou que dio negativo en la prueba de alcohol y drogas.

Según informa la Policia Local del municipio en una información avanzada este jueves por el Diari de Tarragona, cuando llegaron las ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) al lugar de los hechos, el hombre seguía con vida. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los sanitarios, no se pudo hacer nada por salvarle la vida y falleció en el mismo lugar del atropello.

Se da el caso que el hombre estaba cruzando un paso de peatones de la avenida Joan Fuster, que está regulado por semáforos, justo delante de la estación ferroviaria del municipio. Esta coge el nombre de Salou - PortAventura, dado que se encuentra muy cerca de uno de los accesos del parque de atracciones. Dicha avenida es una vía que se encuentra en las afueras del municipio, de casi 2 kilómetros de longitud y que conecta la población con Vila-seca.

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La conductora del vehículo es residente en Salou, y dio negativo en las pruebas de drogas y alcoholemia practicadas por la policía tras el accidente. El cuerpo policial ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos del pasado martes y, según la prensa local, habría imputado a la mujer un presunto delito de homicidio imprudente.