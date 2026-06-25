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Arrestados en Tarragona por segunda vez este mes cuatro sospechosos de robos en naves industriales de Catalunya

Uno de los detenidos es menor de edad

Desarticulado en el Camp de Tarragona un grupo criminal dedicado a robos con fuerza en polígonos de toda Catalunya

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

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EFE

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Tarragona
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Los Mossos d’Esquadra detuvieron el pasado martes en Tarragona a cuatro hombres, uno de ellos menor de edad, que formaban parte de un grupo criminal que dedicado al robo con fuerza en polígonos industriales en Catalunya y que acumulan más de 140 antecedentes policiales en total, según informa la policía catalana.

Los cuatro ya fueron detenidos el pasado 10 de junio en Valls (Tarragona) por robar palés valorados en cerca de 11.000 euros en empresas de las comarcas de la Conca de Barberà, Tarragonès, Baix Penedès, Baix Llobregat y Alt Penedès, y ahora están acusados de robar en tres naves de una empresa de Constantí (Tarragona).

Según los Mossos d'Esquadra, los detenidos sustrajeron en esa empresa de Constantí cerca de un centenar de palés valorados en más de mil euros. Además, robaron 75 palés valorados en más de 600 euros en otras instalaciones del municipio.

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El menor quedó en libertad el mismo día de la detención con la obligación de comparecer ante la Fiscalía de Menores cuando sea requerido, mientras que los otros tres detenidos, de 48, 58 y 59 años, han pasado este jueves a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Tarragona.

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