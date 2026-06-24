Los Xiquets de Valls hacen saltar la banca en una diada de Sant Joan con el Concurs de Castells en el horizonte

Es año de Concurs de Castells y se nota. En menos de 24 horas, Valls ha vivido en su fiesta mayor ocho castells de Gamma Extra, entre ellos dos 4 de 9 sense folre. La Diada de Sant Joan ha superado todas las expectativas y, en un tiempo récord de poco menos de dos horas y media y con una temperatura superior a los 32 °C, las dos 'colles' de los Xiquets de Valls, Vella y Joves, han firmado unas actuaciones más propias de final de temporada que de una diada que, no hace tanto, era considerada el pistoletazo de salida de la temporada castellera.

Quien diga que el resultado de Sant Joan en Valls no ha tenido en cuenta la cita del primer domingo de octubre en Tarragona, se equivoca. Adelantar los objetivos castellers, trabajar las estructuras más grandes y llevar castells amplios para contar con más castellers de fondo de armario son tres metas de estos días 23 y 24 de junio en la capital del Alt Camp que dejan entrever una temporada de infarto, tanto por los grandes castells como por las sorpresas de las colles candidatas a 'conquistar' el trofeo del Concurs.

El ‘castell total’, protagonista

Sant Joan ha comenzado este 2026 una hora antes de lo habitual, a las 12:00 del mediodía, en la plaza del Blat de Valls, para contrarrestar mínimamente los efectos del intenso calor de este inicio de verano. La Colla Joves Xiquets de Valls ha abierto plaza con un 3 de 9 amb folre de manual, tranquilo y aplomado, el cuarto del año. A su lado, la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha empezado con más fuerza, con el primer Gamma Extra del día: el 5 de 9 amb folre. Este ha subido muy nervioso y lento, pero ha podido descargarse, tras un intento desmontado, por primera vez este año, después de que quedara cargado hace unas semanas en El Vendrell. Primero de los cuatro 'triunfos' que hoy han lanzado los de la camisa rosada.

El ‘castell total’ de la Joves de Valls en la diada de Sant Joan 2026, el más madrugador de la historia. / Jordi Marsal / ACN

En segunda ronda han llegado los platos fuertes del día. El 4 de 9 sense folre se ha vestido de dos colores y ha aparecido en ambos lados de la plaza, como si los Xiquets de Valls jugaran al toma y daca con uno de los castells más difíciles que se han descargado jamás. El denominado 'castell total' ha sido una sorpresa en el lado rojo de la Joves y una demostración de autoridad incontestable, que ha exigido una defensa importante en los pisos superiores y que solo ha peligrado una vez había pasado l’enxaneta. Los 'diables vermells' han firmado así el 4d9sf más madrugador de la historia de los castells y han sentado las bases de su mejor Sant Joan.

La Vella ha repetido el guion unos minutos después en el lado opuesto, aunque sin tantos nervios ni en el tronc ni en la canalla y con pleno dominio. El castell ha subido rápido y se ha descargado con una plaza del Blat eufórica gracias al duelo vallense, aunque a medio gas y con poco público debido al intenso calor del mediodía. El 4d9sf aparece ahora como el castell de mayor valor visto este año en las plazas y como una apuesta segura de los Xiquets de Valls en esta carrera hacia el Concurs y Santa Úrsula en octubre.

Festival de Gamma Extra

Las dos colles han firmado más estrenos en tercera ronda: la Joves ha optado por el primer 2 de 9 amb folre i manilles del año, trabajado hasta la extenuación en los pisos de segons, terços, quarts y quints. El castell ha exigido batalla hasta el final, con un folre y unas manilles que han sufrido enormemente para evitar hundirse. El pilar de 6 final ha cerrado una actuación absolutamente extraordinaria y que brillaba con luz propia.

La Colla Vella, en cambio, ha escogido el 7 de 9 amb folre, muy poco habitual en las plazas, para cerrar las rondas de castells. Tras un intento desmontado, los 'rosats' lo han descargado con cambios en la estructura, por tercera vez en su historia y por primera en este 2026. En los pilars, otra novedad en pocas horas: la Vella ha descargado el pilar de 8 amb folre i manilles y, con él, la primera estructura emmanillada del año, para firmar el mejor Sant Joan de su historia.

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Unas horas antes, Joves y Vella habían coincidido en el mismo lugar en una diada de Completes que también se adelantó unas horas. Destacan el 4 de 9 amb folre i pilar y el 9 de 8 de la Colla Vella, también novedades, para completar un descomunal repóquer de Gamma Extra. La Vella interpretó ambas actuaciones como dos mitades de una misma diada con muchas rondas, lo que le permitió dar una cantidad monumental de pasos adelante. El castell más importante de la Joves el día 23 fue el 3 de 9 amb folre.