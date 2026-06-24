Tarragona recoge más de 14 toneladas de basura en el dispositivo de limpieza de la verbena de Sant Joan

El Ayuntamiento de Tarragona ha puesto en marcha, un año más, un dispositivo adicional de limpieza para este 24 de junio, día de Sant Joan, con el objetivo de lograr "el menor impacto posible en la ciudad tras la noche más mágica del año", indican en un comunicado. Este dispositivo adicional se suma al servicio ordinario habitual y al servicio de limpieza de playas propio de un día festivo.

La jornada ha comenzado a las 5:00 horas de la madrugada con tareas de limpieza manual y con tractor en todas las playas, excepto en Miracle y Arrabassada, cuya limpieza se ha iniciado a las 7:00. En total se han recogido 14.200 kilogramos de basura. El dispositivo adicional ha movilizado a 24 trabajadores y ha contado con 13 vehículos, entre ellos 5 barredoras, una pala cargadora y un vehículo de carga trasera, entre otros. Gracias a este operativo, tanto las playas como las calles y plazas donde se celebró la verbena han quedado limpias desde primera hora de la mañana.

Por otra parte, el dispositivo especial de seguridad y movilidad, coordinado entre la Guàrdia Urbana y los Mossos d'Esquadra, se ha desarrollado con normalidad y sin incidentes especialmente destacables. Durante la verbena, la Guàrdia Urbana detuvo a dos personas por la sustracción de un teléfono móvil en el paseo de Rafael Casanova. Asimismo, se registraron incidencias puntuales, como la quema de siete contenedores y un vehículo. Los Bomberos también intervinieron para extinguir un incendio en la zona de la playa de La Móra.

Las medidas y restricciones aplicadas este año han desempeñado un papel clave para minimizar situaciones de riesgo, prevenir conductas incívicas y favorecer la convivencia. Limitaciones como la prohibición de instalar estructuras voluminosas, realizar hogueras no autorizadas o acceder con elementos potencialmente peligrosos han permitido reducir riesgos, mejorar la movilidad y garantizar los corredores de emergencia.

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Este conjunto de actuaciones ha beneficiado al conjunto de la ciudadanía, facilitando una noche más segura, con espacios más accesibles y una mejor respuesta de los servicios de emergencia, al tiempo que ha contribuido a preservar el entorno natural y la calidad de los espacios públicos.