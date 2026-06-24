Desmantelada en Cabra del Camp (Tarragona) una red criminal con 12 plantaciones de marihuana indoor y 14 detenidos

Los Mossos d'Esquadra, en una investigación conjunta con la Policía Nacional, han desarticulado una organización criminal especializada en el cultivo indoor de marihuana en la demarcación de Tarragona, concretamente en la localidad de Cabra del Camp (Alt Camp).

Allí, el pasado 3 de junio, se llevaron a cabo 15 entradas y registros simultáneos, durante los cuales fueron detenidas 14 personas como presuntas autoras de delitos de tráfico de drogas, defraudación del fluido eléctrico y tenencia ilícita de armas. Todos los detenidos pasaron a disposición judicial y para 6 de ellos se decretó su ingreso en prisión.

En los registros realizados se desmantelaron 12 plantaciones de marihuana, así como una pistola, una escopeta de caza, un arma simulada, dos machetes, abundante munición y 14.000 euros.

Desmantelamiento en tiempo récord

La investigación comenzó en mayo y, tras las primeras indagaciones, se constituyó el Equipo Conjunto de Investigación, ya que ambos cuerpos policiales tenían investigaciones abiertas contra la misma red criminal. En tiempo récord se logró desarticular esta trama, responsable de la explotación de numerosos cultivos indoor de marihuana ubicados en Cabra del Camp, en la demarcación de Tarragona.

En esta operación conjunta, que contó con la activación de más de 350 efectivos de ambos cuerpos policiales, se realizaron un total de 15 entradas y registros en inmuebles, donde se desmantelaron 12 cultivos indoor de marihuana, de los cuales 11 estaban completamente operativos y con plantas listas para su recolección, y otro en el que la cosecha ya había sido recogida días antes.

Se intervinieron más de 5.000 plantas en diferentes fases de crecimiento y 40 kilos de cogollos de marihuana listos para su distribución, junto con una gran cantidad de equipamiento propio de este tipo de instalaciones. Los distintos inmuebles albergaban plantaciones en diferentes estados de crecimiento, con el objetivo de mantener una producción continua en el tiempo y proporcionar a la organización un flujo regular de ingresos.

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Finalmente, los 14 presuntos autores pasaron a disposición judicial, que decretó el ingreso en prisión de 6 de ellos. Se les imputan delitos de tráfico de drogas, defraudación del fluido eléctrico y tenencia ilícita de armas.