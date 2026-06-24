Sucesos
Un desaparecido y 160 incendios movilizan a los Bombers durante la noche de Sant Joan en Tarragona
En toda la demarcación, el cuerpo se ha activado en 184 emergencias, la mayoría de ellas en el Tarragonès y el Baix Penedès
Un incendio ya estabilizado se ha originado en la frontera entre Catalunya y el País Valencià
Once detenidos y una pelea con machetes en la playa de la Marbella es el balance de una verbena de Sant Joan "intensa pero relativamente tranquila"
Tarragona y la provincia han saldado la noche de Sant Joan con 184 incidencias que han requerido la intervención de los Bombers de la Generalitat, ninguna de ellas de carácter grave. Destacan los 160 incendios de vegetación y de edificios, además de la desaparición y posterior hallazgo de una persona en la Ràpita (Montsià). En toda Catalunya, los Bombers han atendido un total de 1.407 avisos durante esta pasada noche.
Según los datos facilitados por el cuerpo de bomberos de la Generalitat, la provincia de Tarragona ha registrado 160 incendios de diversa consideración esta noche. De ellos, 83 lo fueron de vegetación (agrícola, forestal o urbano) y 77 más lo fueron de diversa índole, entre los que se cuentan los contenedores, vehículos y viviendas. Por comarcas, la más afectada ha sido el Tarragonès, con 51 de estos incendios, seguida del Baix Penedès, con 42.
Contando todas las intervenciones por comarcas tarraconenses, incluyendo incendios de vegetación y diversos, dispositivos preventivos y otros servicios, los Bombers han salido 55 veces en el Tarragonès y 47 en el Baix Penedès esta noche, muy por encima de las demás comarcas. Las siguen el Baix Camp, con 29 salidas, el Alt Camp (15), el Baix Ebre (10), la Conca de Barberà (9), el Montsià (9), la Ribera d'Ebre (8), el Priorat (1) y la Terra Alta (1).
Incendios menores
Entre las intervenciones más destacadas de los Bombers en la demarcación, destaca un incendio de vegetación forestal en la frontera de Catalunya con el País Valencià, en el término municipal de la Sénia (Montsià). El aviso se recibió a las 6:54 horas, por ahora el incendio está estabilizado y en él trabajan 21 dotaciones, entre las cuales, dos unidades del Grup d'Actuacions Forestals (GRAF) y dos helicópteros bombarderos.
El martes a última hora de la noche, a las 23:06 horas, los bomberos recibieron un aviso por la quema de contenedores de runa en Móra d'Ebre. La rápida intervención del cuerpo con 5 dotaciones permitió apagar las llamas y sellar los contenedores con espuma.
En Tarragona ciudad, se ha informado de un pequeño incendio de vegetación forestal en la playa de la Móra, afectando una superficie aproximada de 800 metros cuadrados. Para la extinción del incendio, cuyo aviso fue recibido poco antes de la medianoche, se activaron 4 dotaciones de los Bombers.
Una desaparición en La Ràpita
Más allá de los incendios, el cuerpo de bomberos también se ha activado en 24 ocasiones más por otras cuestiones, la mayoría relacionadas con servicios en accidentes de tráfico o salvamentos. Aquí destaca la desaparición de una persona en la Ràpita a última hora de la tarde de este pasado martes. Los Bombers recibieron el aviso a las 23:47 horas de que una persona no había vuelto a casa después de realizar una excursión por la comarca.
Con la activación de 6 dotaciones, entre las cuales, efectivos del GRAE, drones de la unidad de Mitjans Aeris y el grupo canino, se consiguió contactar con la persona perdida, que se encontraba en la zona del Barranc del Llop. No requirió asistencia médica y se lo acompañó en el camino de vuelta.
Suscríbete para seguir leyendo
- Detenido en un autobús con destino a Rumanía con 139 móviles robados en el Primavera Sound
- El Gobierno vuelve a proponer que la factura de la luz incluya el gasto de tus vecinos
- Calvo: “Las mujeres sostienen como mínimo el 50% de las monarquías europeas. Letizia ha aportado la lectura de una España de la que ella formaba parte”
- El renovado Casa Leopoldo no resiste en el Raval de Barcelona: cerrará el próximo domingo
- Laura Tallada, la mejor nota de Selectividad de Catalunya, con un 9,90: 'Hay mucho trabajo detrás; se trata de ser constante
- Joan Torrecillas, mejor nota de la selectividad en Barcelona: 'Tras el esfuerzo, ya estoy de lleno en el gran verano de mi vida
- Los estudiantes catalanes suspenden las Matemáticas de la Selectividad: un 4,1, la nota más baja de la última década
- Zapatero declara como imputado por el caso Plus Ultra y las joyas, en directo: última hora y reacciones