Un desaparecido y 160 incendios movilizan a los Bombers durante la noche de Sant Joan en Tarragona

Tarragona y la provincia han saldado la noche de Sant Joan con 184 incidencias que han requerido la intervención de los Bombers de la Generalitat, ninguna de ellas de carácter grave. Destacan los 160 incendios de vegetación y de edificios, además de la desaparición y posterior hallazgo de una persona en la Ràpita (Montsià). En toda Catalunya, los Bombers han atendido un total de 1.407 avisos durante esta pasada noche.

Según los datos facilitados por el cuerpo de bomberos de la Generalitat, la provincia de Tarragona ha registrado 160 incendios de diversa consideración esta noche. De ellos, 83 lo fueron de vegetación (agrícola, forestal o urbano) y 77 más lo fueron de diversa índole, entre los que se cuentan los contenedores, vehículos y viviendas. Por comarcas, la más afectada ha sido el Tarragonès, con 51 de estos incendios, seguida del Baix Penedès, con 42.

Contando todas las intervenciones por comarcas tarraconenses, incluyendo incendios de vegetación y diversos, dispositivos preventivos y otros servicios, los Bombers han salido 55 veces en el Tarragonès y 47 en el Baix Penedès esta noche, muy por encima de las demás comarcas. Las siguen el Baix Camp, con 29 salidas, el Alt Camp (15), el Baix Ebre (10), la Conca de Barberà (9), el Montsià (9), la Ribera d'Ebre (8), el Priorat (1) y la Terra Alta (1).

Incendios menores

Entre las intervenciones más destacadas de los Bombers en la demarcación, destaca un incendio de vegetación forestal en la frontera de Catalunya con el País Valencià, en el término municipal de la Sénia (Montsià). El aviso se recibió a las 6:54 horas, por ahora el incendio está estabilizado y en él trabajan 21 dotaciones, entre las cuales, dos unidades del Grup d'Actuacions Forestals (GRAF) y dos helicópteros bombarderos.

El martes a última hora de la noche, a las 23:06 horas, los bomberos recibieron un aviso por la quema de contenedores de runa en Móra d'Ebre. La rápida intervención del cuerpo con 5 dotaciones permitió apagar las llamas y sellar los contenedores con espuma.

En Tarragona ciudad, se ha informado de un pequeño incendio de vegetación forestal en la playa de la Móra, afectando una superficie aproximada de 800 metros cuadrados. Para la extinción del incendio, cuyo aviso fue recibido poco antes de la medianoche, se activaron 4 dotaciones de los Bombers.

Una desaparición en La Ràpita

Más allá de los incendios, el cuerpo de bomberos también se ha activado en 24 ocasiones más por otras cuestiones, la mayoría relacionadas con servicios en accidentes de tráfico o salvamentos. Aquí destaca la desaparición de una persona en la Ràpita a última hora de la tarde de este pasado martes. Los Bombers recibieron el aviso a las 23:47 horas de que una persona no había vuelto a casa después de realizar una excursión por la comarca.

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Con la activación de 6 dotaciones, entre las cuales, efectivos del GRAE, drones de la unidad de Mitjans Aeris y el grupo canino, se consiguió contactar con la persona perdida, que se encontraba en la zona del Barranc del Llop. No requirió asistencia médica y se lo acompañó en el camino de vuelta.