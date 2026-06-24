Sucesos
Controlado el incendio de vegetación entre la Sénia (Tarragona) y la Comunitat Valenciana, que ha quemado 3 hectáreas
El fuego ha obligado a desalojar masías y ha movilizado bomberos catalanes y valencianos
VERBENA | Un desaparecido y 160 incendios movilizan a los Bombers durante la noche de Sant Joan en Tarragona
Los Bombers de la Generalitat han dado por controlado el incendio de vegetación declarado en la mañana de este miércoles de Sant Joan en el término municipal de la Sénia (Montsià, Tarragona), informa el cuerpo en un apunte en 'X'.
El incendio se ha declarado en la zona del camino de los Arenals, justo en la frontera de Catalunya con el País Valencià, y ha obligado a desalojar dos caseríos que estaban en la zona de la cabeza del fuego.
Según apuntan los Agents Rurals, el incendio ha afectado una superficie de unas 3 hectáreas de vegetación forestal, a partir de los datos provisionales. Los cuerpos de emergencias también están investigando las causas del fuego.
Los Bombers han activado, para este incendio, 20 dotaciones terrestres y dos helicópteros y también han participado en la extinción los Bombers de València. Se trata de uno de los sucesos más importantes que han tenido lugar esta pasada noche de Sant Joan, en la que los Bombers se han activado en 184 emergencias en la demarcación de Tarragona.
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