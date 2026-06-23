Tarragona prevé una asistencia de hasta 80.000 personas en las calles el domingo del Tour de Francia

El Ayuntamiento de Tarragona estima que el domingo 5 de julio las calles de la ciudad recibirán entre 60.000 y 80.000 personas para la salida de la segunda etapa del Tour de Francia, entre tarraconenses y visitantes. Así lo ha revelado este martes la concejal de Movilidad, Sonia Orts, en el acto en el que ha explicado el dispositivo especial del consistorio para ese día. El plan, que intervendrá en elementos como la seguridad, la movilidad y la limpieza pública, ha previsto la gratuidad de los autobuses urbanos durante este día, la afectación a varios aparcamientos de la ciudad como hechos más destacados.

El objetivo del dispositivo, cuyas acciones empezarán días antes del domingo y que tendrá una campaña comunicativa detrás, son "garantizar el buen funcionamiento de la ciudad, la seguridad y facilitar los desplazamientos de la ciudadanía", ha explicado Orts. La concejal aconseja "planificar con antelación movimientos y priorizar el transporte público o los desplazamientos a pie", ha señalado, sobre un plan que se ha diseñado "para minimizar el impacto del evento deportivo sobre la ciudadanía". Todo el plan y las recomendaciones se pueden consultar en la página web del Ayuntamiento.

Movilidad y aparcamientos

El operativo de movilidad prevé restricciones de tráfico y de estacionamiento en el centro de la ciudad. Estas afectarán a tres zonas:

El Parc del Francolí hasta la plaza Imperial Tarraco , con restricciones desde las 9:00 horas del día 2 de julio hasta las 18 horas del 5 de julio. Incluyen calles como Maria Aurèlia Capmany, Joan Miró y la avenida República Argentina.

, con restricciones desde las 9:00 horas del día 2 de julio hasta las 18 horas del 5 de julio. Incluyen calles como Maria Aurèlia Capmany, Joan Miró y la avenida República Argentina. El centro de la ciudad , con prohibición de aparcar desde las 20:00 horas del 2 de julio hasta las 18:00 horas del 5 de julio. Aquí entran la Rambla Vella, Pau Casals y la avenida Catalunya, entre otras calles.

, con prohibición de aparcar desde las 20:00 horas del 2 de julio hasta las 18:00 horas del 5 de julio. Aquí entran la Rambla Vella, Pau Casals y la avenida Catalunya, entre otras calles. La Vía Augusta, con restricciones desde las 20:00 horas del 2 de julio hasta las 18:00 horas del 5 de julio. Incluye toda la Vía Augusta y la N-340 hasta la zona de la playa de la Savinosa.

También habrá incidencias en varios aparcamientos municipales soterrados, como en el de Joan XXIII, en el que no se podrá acceder ni salir desde el sábado por la noche; así como los de Lluís Companys, Saavedra, Tarraco y Catalunya. Los aparcamientos de Bastos y Torroja no se verán afectados.

Para minimizar las molestias a los vecinos, se han habilitado alternativas de aparcamiento: del 1 al 6 de julio, los residentes de los sectores Francolí, Part Alta y Llevant con abono trimestral o anual podrán aparcar en cualquier zona verde o naranja de la ciudad, incluidos los aparcamientos disuasorios de Horta Gran y Tabacalera. Además, los días 4 y 5 de julio de 2026 podrán estacionar gratuitamente en aparcamientos municipales subterráneos. Los residentes de Francolí podrán usar Joan XXIII, Tàrraco, Companys, Catalunya y Saavedra; los de Part Alta y Llevant, Tàrraco, Companys, Catalunya, Saavedra y Torroja.

El Ayuntamiento habilitará aparcamientos disuasorios con un total de 11.580 plazas distribuidas entre Ponent, Llevant y la zona norte. Estos estarán situados en Bonavista, Campclar, Les Gavarres, el entorno de Carrefour y Bauhaus, el Polígono Francolí, Family Park y la zona del Nàstic. Todos contarán con servicio gratuito de autobús lanzadera o paradas a menos de cinco minutos a pie. Además, se habilitarán tres aparcamientos para bicicletas: junto al Hospital Joan XXIII, en la Plaza Corsini y en el Parc de les Lletres Catalanes.

Autobuses gratuitos

El domingo 5 de julio todos los autobuses municipales serán gratuitos. Las líneas de la EMT mantendrán sus recorridos habituales hasta las 8:00 h; después circularán por rutas alternativas debido a las restricciones de tráfico, recuperando progresivamente el servicio antes de las 16:00 h. Las líneas 11, 12 y 13, que conectan Llevant con el centro, funcionarán con normalidad hasta las 9:00 h y luego quedarán temporalmente suspendidas, sin recorridos alternativos.

Además, se pondrán en marcha cuatro lanzaderas gratuitas desde los aparcamientos disuasorios de Ponent hacia el centro. Las líneas L91, L92 y L93 pasarán cada 20 minutos, mientras que la L94 ofrecerá un servicio especial de ida a las 8:00 h y regreso a las 15:30 h para conectar el Polígono Industrial Francolí y Battestini.

Tráfico rodado

El 4 de julio, a partir de las 21:00 h, se cerrarán los accesos al sector Francolí y solo podrán entrar los residentes con aparcamiento privado. El 5 de julio, los cortes de tráfico se aplicarán de forma progresiva: comenzarán a las 7:00 h y a las 9:00 h quedará cerrada toda la circulación en las zonas afectadas por el recorrido y calles adyacentes. La N-340 se cortará alrededor de las 10:00 h. Mientras el dispositivo esté activo, no se podrá cruzar el circuito con vehículo privado.

Las vías se reabrirán gradualmente el mismo día 5 de julio a partir de las 14:20 h, tras el paso del último vehículo de la carrera y bajo supervisión de la Guardia Urbana. El acceso de los servicios de emergencia estará garantizado en todo momento.

Emergencias, limpieza y terrazas

Una de las prioridades del dispositivo es garantizar el acceso a los hospitales Joan XXIII y Santa Tecla, con coordinación permanente entre servicios sanitarios, Guardia Urbana, Mossos d’Esquadra y Protección Civil durante toda la jornada. En el Hospital Joan XXIII se asegurará el acceso de ambulancias, taxis con pacientes y vehículos de emergencia mediante un itinerario especial. En el caso de Santa Tecla, se habilitará un corredor exclusivo para ambulancias en situaciones graves y habrá una ambulancia permanente en urgencias.

En cuanto a la limpieza pública y la gestión de residuos, el plan prevé un barrido extra los días 2 y 3 de julio y riego con agua de todo el trazado urbano, así como una limpieza general y la retirada de los contenedores en el recorrido de la carrera del Tour. Se instalarán hasta 150 grupos de papeleras en los barrios del centro de la ciudad, así como 150 bolsas de basura en el recorrido para uso del público.

De las 8:00 a las 16:00 horas del domingo 5 de julio, un operativo de 40 profesionales y 23 equipos trabajarán en varios sectores de la ciudad con limpieza constante y vaciado de papeleras, y contarán con el apoyo de vehículos auxiliares y unidades móviles.

El mismo día del Tour, los establecimientos de restauración situados en el recorrido de la prueba no podrán instalar terrazas durante la carrera, aunque sí podrán colocar barras en su lugar. Tras el paso de la prueba, se permitirá de nuevo la instalación de terrazas para reanudar el servicio, en función de la afluencia de público.

Seguridad pública

El dispositivo contará con un amplio despliegue de seguridad formado por más de un centenar de agentes de la Guardia Urbana de Tarragona, junto con Mossos d’Esquadra y voluntarios de Protección Civil. Debido a las altas temperaturas de julio, se han previsto medidas de protección como puntos de agua, asistencia sanitaria en zonas de gran afluencia y refugios climáticos (espacios con sombra, descanso e hidratación en edificios como el Teatre Tarragona, el Mercado Central o la estación de autobuses), además de autobuses climatizados distribuidos en varios puntos de la ciudad.

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También se realizará una campaña de prevención solar, se instalarán unos 28 lavabos portátiles en puntos estratégicos del recorrido y más de 400 voluntarios colaborarán en la organización, información y apoyo logístico del evento.