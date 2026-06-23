Miquel Edo Mas, de Reus, mejor nota de las PAU en Tarragona, con un 9,7: "De repente, mi futuro es brillante"

Miquel Edo Mas, alumno del Institut Baix Camp de Reus, ha obtenido la mejor nota de la demarcación de Tarragona en las Proves d'Accés a la Universtitat (PAU) este 2026, con un 9,7 sobre 10. El joven, en conversación con EL PERIÓDICO, se muestra "sorprendido" por la noticia, asegura estar "todavía procesándolo" y revela la ambición de su futuro, con las cosas claras sobre la universidad y los objetivos vitales que se ha marcado.

"La noticia me llegó cuando estaba con mi abuela, mirando álbumes de fotos y absorto con el pasado; ahora me encuentro de repente con que mi futuro es brillante", explica Edo, riéndose de la casualidad. Al comunicarlo a sus padres, el éxito fue total: "Yo sabía que las PAU me habían ido muy bien, pero no imaginaba este resultado; todavía lo estoy procesando, estoy muy contento". Revela que la llamada de este medio le coge justo al finalizar un examen del B1 de alemán con el que sale "con buenas sensaciones".

El alumno explica que "las PAU son el reflejo de cómo te ha ido el Bachillerato", que él ha cursado en la modalidad Social Humanístico en el instituto Baix Camp de Reus. Para él, estos dos últimos años han sido "muy transformadores en el mejor de los sentidos, he conocido a mucha gente diferente y he conseguido relaciones con personas muy interesantes", y le ha servido para especializarse en sus intereses "con más carga de trabajo de la que había visto nunca", reconoce.

Proyectos personales y vitales

Fuera de las aulas, Miquel ya era un alumno avanzado y comprometido. Revela un proyecto personal en el que tiene muchas esperanzas puestas, un canal de YouTube, @Mikel_Edo. Allí habla de arte, de cine y de literatura. "Está todo relacionado, hablo de la cultura que me gusta", a partir de análisis de películas, series, libros y videojuegos desde "un punto de vista personal y cada vez más psicológico".

Su futuro a medio plazo va en la misma línea del compromiso social. Gracias a los buenos resultados en el Bachillerato, Edo ha conseguido una beca en la universidad ESADE, en Barcelona, para estudiar el grado en Empresa y Humanidades. El alumno agradece "el sistema de becas muy potente", espera que la mejor nota en la selectividad pueda contribuir en los estudios y señala las características de la universidad privada para ser su favorita: "Me gusta porque tiene una vocación muy internacional, con 19 nacionalidades diferentes el año pasado; esto me permitirá expandir mis horizontes personales".

Edo espera, de su futuro, una carrera enfocada en la empresa "con impacto social". Le gustaría dejar huella "con algún proyecto que marque la diferencia, mi objetivo es utilizar la empresa como un medio para poder conseguir un cambio social", reconoce, ambicioso, Miquel. El joven explica que se siente "muy afortunado" de no tener que trabajar "para llevar un plato a la mesa", por lo que ahora abre un verano para descansar y desconectar, con un viaje cultural con la familia a Londres y en el que también dedicará tiempo a su proyecto 'youtuber'.

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En Catalunya, la mejor nota en la selectividad ha sido para Laura Tallada, del Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, con un 9,9 y también del Bachillerato Humanístico. En el segundo puesto hay un cuádruple empate con un 9,8 de nota, todos ellos de la demarcación de Barcelona: Martina Gutiérrez, del Institut Vallès de Sabadell; Enric Sánchez, del Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní d’Anoia; Tomàs Alfonso Torralbo, del Institut Torre del Palau de Terrassa; y Joan Torrecillas, del Liceu Politècnic de Sant Cugat del Vallès. La mejor nota en Lleida, un 9,6, es de Lucia Garcia, del Institut Els Planells d’Artesa de Segre.