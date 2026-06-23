Desmantelada una plantación de marihuana en Corbera d’Ebre (Tarragona) valorada en un millón de euros

Los Mossos d'Esquadra desmantelaron el pasado 17 de junio en Corbera d'Ebre (Tarragona) una extensa plantación exterior de marihuana, de mil metros cuadrados de superficie, con unas 5.000 plantas y un valor de venta en el mercado ilícito superior al millón de euros, según ha informado la policía catalana este martes.

Además, los Mossos d'Esquadra detuvieron a un hombre de 20 años como presunto responsable del cultivo y autor de un delito contra la salud pública.

La investigación comenzó el 11 de mayo después de que los agentes tuvieran conocimiento, a través de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Gandesa, de la posible existencia de una plantación exterior ilegal en una finca situada en una zona boscosa de Corbera d'Ebre.

El operativo policial culminó el miércoles, alrededor de las 07:30 horas, con el desmantelamiento del cultivo, que ocupaba una superficie aproximada de 1.000 metros cuadrados y disponía de un sistema de riego preparado para la producción intensiva mediante dos balsas agrícolas.

Los agentes intervinieron 5.000 plantas de marihuana con una altura media de 80 centímetros, muchas de las cuales se encontraban en fase de floración, que tendrían un valor en el mercado ilícito de sustancias estupefacientes de más de un millón de euros.

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El detenido pasó el jueves a disposición de la sección de instrucción del tribunal de instancia, en funciones de guardia, de Gandesa.