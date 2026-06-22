La Policía Nacional incauta más de 600 plantas de cannabis en una plantación en Ulldecona (Tarragona)

Agentes de Policía Nacional, en el marco de la lucha contra el tráfico de drogas, procedieron a la entrada y registro; así como a la detención del principal investigado como presunto autor de un delito contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico, en una nave abandonada situada en la localidad de Ulldecona (Montsià); ya que existían diversos indicios de que ahí se podía encontrar una plantación de marihuana indoor.

La entrada y registro se llevó a cabo tras varios meses de investigación, dificultada por la localización de la nave, que se encontraba en un polígono industrial y agrícola en desuso a las afueras de la localidad. Dicha zona se caracteriza por su baja densidad de población y un tránsito escaso de personas y vehículos, facilitando así su discreción.

Tres salas de cultivo

Fruto de las investigaciones y gestiones realizadas, la Policía Judicial obtuvo una orden de entrada y registro que derivó en el hallazgo de tres salas de cultivo en pleno funcionamiento perfectamente equipadas, con una gran cantidad de plantas de cannabis listas para su recolección, empaquetado y distribución. En la entrada y registro se contó con un grupo de asalto de la Unidad de Intervención Policial de Barcelona.

Se procedió a la detención de la persona encargada de la vigilancia y protección de la nave, la cual vivía en la misma nave donde se encontraba la plantación, en una zona habilitada al efecto.

Se aprehendieron más de 600 plantas de marihuana y se incautó numeroso material técnico para su cultivo y cuidado valorado en varios miles de euros. La luz y energía de la nave estaba enganchada ilegalmente al suministro eléctrico y el total defraudado a la compañía eléctrica asciende a un total de 44.000 euros aproximadamente.

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La Policía Nacional lleva un tiempo detectando un cambio en el modus operandi de este tipo de plantaciones de marihuana,optando por plantaciones más pequeñas y discretas, lo que les supondría una considerable reducción de pérdidas en caso de ser descubiertos por la policía.