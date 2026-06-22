La madre de uno de los niños ahogados en Tarragona pide ayuda para repatriar a su hijo: "Solo quiero enterrarlo dignamente"

La ciudad de Tarragona sigue de luto cuatro días después del trágico suceso en una zona rocosa de la playa de l'Arrabassada en el que tres jóvenes de entre 12 y 13 años perdieron la vida. Las familias y los entornos de los tres niños, muy activos en el mapa deportivo tarraconense, empiezan a asumir las consecuencias de la desgracia. Es el caso de la madre de uno de ellos, que ha difundido un vídeo en las redes sociales pidiendo "justicia" y colaboración en la recaudación económica para la repatriación del menor a Marruecos.

En este sentido, según ha podido saber EL PERIÓDICO, el Ayuntamiento de Tarragona concurrirá económicamente con la práctica totalidad del entierro en la ciudad de uno de los niños fallecidos, cuya familia tiene un informe de servicios sociales. Las otras dos familias están en conversaciones con el Consulado de Marruecos para la repatriación de los jóvenes. Precisamente, este lunes se acaba el periodo de tres días de duelo decretados por el Ayuntamiento de Tarragona en los que se han suspendido varios actos oficiales y las banderas han ondeado a media asta.

Ayuda económica

"Pido recaudación de dinero para trasladar a mi hijo y el cuerpo de su amigo, solo quiero enterrarlo dignamente", implora la madre en el vídeo. Ella quiere dejar claro que "cada familia es independiente" y que la recaudación se realiza "a través de páginas de amigas conocidas y del bizum". El dinero, señala, debe servir para el entierro del menor. En el vídeo, de más de 5 minutos de duración, la madre interpela directamente a los musulmanes de Tarragona y al ritual que sigue a un entierro en su cultura, con los costes añadidos que conlleva: "Los que estáis aquí lo entendéis".

La madre aprovecha para hablar del accidente del pasado viernes y defender a su hijo ante los "bulos", asegurando que el grupo de seis menores entró al agua por la playa. "Somos nosotros los que enterramos a nuestros padres, no a los hijos", lamenta la madre, que avanza: "Si no se hace justicia legal la haré yo. Todo el dinero que sobre del entierro de mi hijo será destinado a poder llevar este caso en manos de un profesional".

Su hijo, de 13 años, falleció el pasado sábado por la madrugada, en el hospital Joan XXIII de Tarragona, tras ser rescatado de las rocas de la Cova del Gos, junto a la playa de l'Arrabassada, y ser trasladado en estado crítico. Fue la segunda víctima mortal del ahogamiento, tras el fallecimiento de un menor de 12 años el viernes. La tercera víctima falleció este pasado domingo, también en el hospital.

El consistorio asume los gastos

Precisamente, el Ayuntamiento de Tarragona ha confirmado a este medio que asumirá los gastos derivados del sepelio del primer menor fallecido en el accidente. Según fuentes municipales, la empresa municipal de servicios funerarios, Serfumt, cubrirá los costes a través del fondo destinado a atender casos de vulnerabilidad económica, el servicio de beneficencia.

Para ello, el consistorio ya disponía este lunes del informe de los servicios sociales que acredita que la familia carece de recursos suficientes para hacer frente a estos gastos. Esta ayuda servirá para todos los costes referentes al entierro del menor en el cementerio de Tarragona, pero no del nicho, ya que esto es terreno de la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla, que gestiona el recinto funerario.

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Según las mismas fuentes municipales, por el momento no está previsto prestar esta misma ayuda a las familias de los otros dos menores fallecidos, puesto que han escogido la repatriación de los cadáveres. En este sentido, el Consulado de Marruecos en Tarragona también ha ofrecido su ayuda y ya ha iniciado conversaciones para facilitar los trámites.