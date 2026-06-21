Tragedia en el litoral
Muere el tercer menor en el hospital tras el accidente en la playa de la Arrabassada de Tarragona
Los menores, que estaban saltando de las rocas de la Punta del Miracle, tuvieron dificultades para salir del agua
El tercer menor que permanecía ingresado en estado crítico tras el accidente por ahogamiento del pasado viernes en la playa de la Arrabassada de Tarragona ha fallecido en la noche de este sábado en el Hospital Joan XXIII, según ha confirmado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.
Illa se ha declarado "profundamente conmocionado por la muerte del tercer menor afectado" y ha manifestado que "no hay palabras en estos momentos de dolor", en una publicación en la red social X.
El presidente de la Generalitat ha querido trasladar su "calor, afecto y apoyo a las familias y amigos de los chicos, y a todo el club CD La Floresta".
También agradeció la rápida actuación tanto de los profesionales sanitarios como de los cuerpos de emergencia que participaron en el operativo.
Con este fallecimiento ascienden a tres las víctimas mortales de la tragedia, que se cobró la vida en el acto de un menor de 12 años el viernes y la de otros dos de 13 años que habían sido evacuados en estado crítico.
Bandera amarilla
El suceso tuvo lugar el viernes por la tarde cuando un grupo de jóvenes se lanzaba al agua desde una zona de rocas mientras ondeaba la bandera amarilla debido al oleaje; aunque tres de ellos lograron salir por sus propios medios, los otros tres tuvieron que ser rescatados del mar por los servicios de rescate.
Ante la gravedad de los hechos, el Ayuntamiento de Tarragona decretó tres días de luto oficial y las banderas ondean a media asta en señal de duelo.
La conmoción se ha extendido también al club de fútbol CD La Floresta, donde jugaban los menores, y en cuyo estadio se concentraron unas 150 personas entre familiares, compañeros y amigos para rendirles un emotivo homenaje con una bandera a media asta en el centro del campo.
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