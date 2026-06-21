Un incendio calcina un coche en Salou y causa daños en un paseo

Un incendio ha calcinado un coche aparcado en Salou este domingo. El fuego se ha declarado en el paseo 30 d'octubre de la población costera de Tarragona, donde ha causado daños en la vegetación.

Los Bombers de la Generalitat han recibido aviso del percance a las 06:04 horas. Una dotación se ha dirigido al lugar del siniestro y ha apagado las llamas que han devorado el turismo.

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Los bomberos han retirado dos vehículos próximos al que ha ardido para evitar más destrozos. Además, los agentes han explicado que el fuego ha afectado a la vegetación situada cerca del automóvil que ha sido pasto de las llamas.