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Minuto de silencio

Decenas de personas se concentran en Tarragona para recordar a los tres menores fallecidos en la playa de l'Arrabassada

Los psicólogos del SEM han atendido a 52 personas desde que se produjo el accidente el viernes por la tarde, que ha conmocionado a la ciudad

Muere el tercer menor en el hospital tras el accidente en la playa de l'Arrabassada de Tarragona

Silencio multitudinario en memoria de los tres jóvenes muertos en la playa de l'Arrabassada de Tarragona

Silencio multitudinario en memoria de los tres jóvenes muertos en la playa de l'Arrabassada de Tarragona

Silencio multitudinario en memoria de los tres jóvenes muertos en la playa de l'Arrabassada de Tarragona. / ACN

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EFE

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Tarragona
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Unas 300 personas han participado este domingo al mediodía en un emotivo minuto de silencio ante el Ayuntamiento de Tarragona por los tres menores, uno de 12 años y dos de 13, que han muerto ahogados en la playa de la Arrabassada. Al acto, encabezado por el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, han asistido también el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales; el conseller de Esports, Berni Álvarez; la consellera de Igualtat i Feminismes, Eva Menor, y la delegada del Gobierno de la Generalitat en Tarragona, Lucía López, así como familiares de las víctimas y numerosos vecinos.

Illa ha trasladado personalmente sus condolencias a familiares y amigos de los adolescentes, y ha reiterado su agradecimiento a los representantes de los servicios de emergencias y servicios médicos. Debido a este incidente, el Sistema de Emergències Mèdiques (SEM) ha prestado asistencia psicológica a 52 personas, desde que se produjo el suceso el viernes por la tarde.

En el hospital, los psicólogos del SEM han tratado a cuatro personas de la familia y el entorno de los menores. A las instalaciones deportivas de La Floresta, donde se rindió homenaje a una de las víctimas que jugaba en el equipo de fútbol, se desplazó otro equipo de psicólogos con dos ambulancias para asistir a 48 personas.

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Tarragona ha decretado tres días de luto por este trágico suceso, que se ha cobrado la vida de tres menores que tuvieron que rescatados tras saltar al agua desde una zona rocosa. Uno murió en la playa el mismo viernes y los otros dos el sábado en el hospital Joan XXIII de Tarragona, donde fueron trasladados en estado crítico.

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