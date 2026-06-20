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Muere un segundo menor en el hospital tras el accidente en la playa de l'Arrabassada de Tarragona

Los menores, que estarían saltando de las rocas de la Punta del Miracle, tuvieron dificultades para salir del agua

Un menor muerto y dos en estado crítico cuando se bañaban en la playa de l'Arrabassada en Tarragona

Imagen de la zona de rocas de la Cova del Gos, junto a la playa de l'Arrabassada, desde donde saltaban los menores que han sufrido el accidente.

Imagen de la zona de rocas de la Cova del Gos, junto a la playa de l'Arrabassada, desde donde saltaban los menores que han sufrido el accidente. / Eloi Tost / ACN / ACN

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Europa Press

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Un segundo menor de 13 años ha muerto la madrugada de este sábado en el hospital Joan XXIII de Tarragona tras el accidente que se produjo este viernes por la tarde en la playa de l'Arrabassada, donde otro menor de 12 años falleció ahogado en una zona rocosa.

Así lo confirman fuentes hospitalarias a Europa Press, después de que dos jóvenes de 13 años ingresaran en estado crítico en el hospital, si bien uno de ellos ha acabado falleciendo.

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Los hechos sucedieron sobre las 15.30 horas en una zona rocosa de la playa, donde tres menores tuvieron dificultades para salir del agua, lo que obligó a movilizar seis ambulancias y un helicóptero medicalizado del SEM, así como dotaciones de Bombers de la Generalitat y Mossos d'Esquadra.

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