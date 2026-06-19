Tarragona prohíbe carpas, toldos y grandes estructuras en las playas durante la verbena de Sant Joan

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha anunciado las restricciones durante la verbena de Sant Joan, este 23 de junio por la noche. El cuerpo informa de que este año, con motivo de la celebración de Sant Joan, se intensificarán las medidas y restricciones con el objetivo de minimizar las situaciones de riesgo, prevenir conductas incívicas y reforzar la seguridad en todas las playas del término municipal.

El día la verbena no estará permitida la instalación de carpas, toldos, estructuras, generadores eléctricos, equipos de música o altavoces de gran formato, neveras industriales o de grandes dimensiones, ni ningún otro elemento incompatible con el uso familiar y seguro del espacio público. Tampoco se permitirá el acceso con iluminación artificial de gran formato o con cualquier material que, por sus características o dimensiones, pueda alterar el desarrollo normal de la celebración.

Asimismo, también estarán prohibidas las hogueras de gran formato, barbacoas, hornillos, bombonas y cualquier otro elemento de combustión, así como la venta no autorizada de alcohol, comida o cualquier otra mercancía. También se prohibirá el acceso con material destinado a esta actividad comercial ilegal. Igualmente, se velará por el cumplimiento de la normativa vigente en relación con el consumo de estupefacientes y cualquier otra conducta incívica o contraria al orden público.

Además, se limitarán las concentraciones masivas en el vial de acceso al preventorio de la Savinosa y se recuerda que queda totalmente prohibida cualquier acción que pueda obstaculizar los corredores de emergencia destinados a los servicios policiales, sanitarios y de bomberos. Durante la noche de la verbena, también habrá control de acceso a los espacios protegidos, como el Bosc de la Marquesa. El dispositivo de seguridad de playas estará formado por 1 inspector, 2 cabos y 34 agentes, y participan la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra.

Cortes de tráfico y control de accesos

A partir de las 19:00 horas se activará el dispositivo especial de control de accesos y movilidad en las principales playas de la ciudad:

Playa de l’Arrabassada: habrá diferentes puntos de control de accesos antes de llegar a la playa. Se restringirá el paso a vehículos no autorizados. Se recomienda a la ciudadanía que aparque su vehículo en la zona del Nàstic.

habrá diferentes puntos de control de accesos antes de llegar a la playa. Se restringirá el paso a vehículos no autorizados. Se recomienda a la ciudadanía que aparque su vehículo en la zona del Nàstic. Playa del Miracle: se cortará el tráfico con vallas en el acceso de la antigua plataforma multifuncional. También se cerrará el aparcamiento del Fortí de la Reina y se reforzará el control en los parques del Miracle.

se cortará el tráfico con vallas en el acceso de la antigua plataforma multifuncional. También se cerrará el aparcamiento del Fortí de la Reina y se reforzará el control en los parques del Miracle. Playa de la Savinosa: corte con vallas en el acceso desde la calle Tomàs Forteza.

corte con vallas en el acceso desde la calle Tomàs Forteza. Playa dels Capellans y entorno: corte con vallas en el acceso a los Morrots.

corte con vallas en el acceso a los Morrots. Playa Llarga: corte de acceso desde la Vía Augusta. Cuando los estacionamientos estén completos, se restringirá totalmente el acceso de vehículos y solo se podrá acceder a pie.

corte de acceso desde la Vía Augusta. Cuando los estacionamientos estén completos, se restringirá totalmente el acceso de vehículos y solo se podrá acceder a pie. Playa de la Móra: corte de acceso desde la Vía Augusta y, con los estacionamientos llenos, restricción total de vehículos con acceso exclusivo a pie.

corte de acceso desde la Vía Augusta y, con los estacionamientos llenos, restricción total de vehículos con acceso exclusivo a pie. Playa de Tamarit: corte de acceso desde la Vía Augusta a partir de las 19 h. Una vez completos los estacionamientos, se prohibirá totalmente el paso de vehículos y solo se podrá acceder caminando.

En el resto de playas del municipio también habrá presencia y control policial, así como cobertura en el resto de la ciudad por parte de los cuerpos de seguridad.

Protección Civil

Desde el Departamento de Protección Civil del Ayuntamiento de Tarragona se facilitan una serie de consejos para la celebración de la verbena y se recuerda que prevenir los incendios es responsabilidad de todos. En caso de emergencia hay que llamar al 112.

Está previsto que una decena de voluntarios de Protección Civil se desplieguen con la ambulancia y el vehículo con la bomba de agua para la verbena en Corsini y para los correfocs. Se pueden consultar los consejos de autoprotección en esta página web.

Hogueras:

Solo se pueden hacer en espacios autorizados.

Mantengan una distancia de seguridad con viviendas, vehículos y zonas forestales.

No utilicen líquidos inflamables para encenderlas.

Pirotecnia:

Compren solo productos homologados.

Sigan las instrucciones de uso y no los manipulen dentro de casa.

Eviten el uso por parte de menores sin supervisión.

Animales de compañía:

Manténganlos en un espacio seguro, tranquilo y cerrado.

Reduzcan el ruido exterior (ventanas cerradas, cortinas, música suave).

No los dejen solos si sufren miedo o estrés por los ruidos.

Asegúrense de que llevan identificación (chip o placa) para facilitar su localización en caso de pérdida.

Consulten con su veterinario si es necesario tomar medidas adicionales de protección.

Líneas de autobuses

Durante la noche de la verbena, la EMT activa todas las líneas nocturnas con horario de verano:

L71: Imperial Tàrraco – SPiSP – Sant Salvador

L72: Imperial Tàrraco – La Granja – Bonavista – La Canonja

L73: Imperial Tàrraco – Boscos – La Móra

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En cuanto a la zona regulada, por motivos de seguridad durante la verbena de Sant Joan, los parquímetros de la ciudad estarán cerrados desde el martes 23 de junio a las 12 horas del mediodía hasta el jueves 25 de junio por la mañana. Durante este periodo, el estacionamiento en zona regulada será posible utilizando las aplicaciones móviles MOT, Telpark y EasyPark.